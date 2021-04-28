大陸男星黃曉明今年1月主持《乘風破浪的姐姐2》，和前女友李菲兒世紀同台，兩人互動引發熱議，還意外扯出Angelababy（Baby）當年是小三的舊聞，惹怒Baby發長文澄清「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身」，而李菲兒近日出席活動時，被問到是否和Angelababy和解過，她先是愣了一下，接著則淡淡回應了。

黃曉明1月時擔任女星真人秀《乘風破浪的姐姐2》的見證人，而參賽的女星還有他的舊愛李菲兒，兩人世紀同台、一舉一動引發熱議，還意外扯出Angelababy當年是小三的傳聞，氣得Baby發文還原和黃曉明交往的經過「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。」

Angelababy日前硬起來回擊小三傳聞。（圖／本報系資料照片）

而黃曉明在Baby發文後，他也罕見發文護老婆，強調Baby不是小三，並表示家人是他的底線「有什麼話都衝我來！」呼籲外界不要再傷害他的家人，黃曉明事後也宣布退出《姐姐2》，並開槓酸民。

李菲兒和Angelababy因為黃曉明而被網友提出來討論，李菲兒一舉一動也屢次被聯想是在酸Baby，她過去還因此登上熱搜榜，而李菲兒近日出席活動時，她則被媒體問到，私下是否有和Angelababy聯絡、和解？對此，李菲兒先是愣了一下，接著則淡淡回應：「我們不認識」，場面一度尷尬。

(中時新聞網)