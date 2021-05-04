去年十月，本刊直擊是元介和李千那甜蜜約會，交往期間雙方始終保持低調，直到今年4月，女方才鬆口認愛，想不到過了1周，男方就宣布雙方正處於「冷靜期」，只差沒說出分手，更把原因歸咎於約會接連被媒體拍到，令人訝異這段感情似乎相當脆弱。是元介發表「冷靜期」一說的6天後，本刊又直擊他溫馨接送李千那，還自由出入對方的家，顯示關係依舊。但李千那在IG發表「信任換傷害」的負面文，可見她心中還是有疙瘩。

是元介抱著一桶炸雞進入李千那的住處，待了約2個半小時才離去。（圖／攝影組）

四月初李千那出席公益活動時，默認與是元介的戀情，沒想到男方四月十五日卻正色地公開表示「兩個人的單純美好已不見了，彼此都有不平衡跟陰影，只是還沒講開，都還沒說出分手。」讓女方十分錯愕。不過此新聞一出，據傳是元介便趕緊找人向媒體澄清，希望撤下「分手」一詞。

上車前，李千那左顧右盼，看到後方車輛靠近，被嚇到瞪大雙眼。（圖／攝影組）

雖然是元介四月十五日的發言，讓人感覺他和李千那似乎走不下去了。然而，六天後的晚上七點半，本刊又意外遇上處於冷靜期的男方，開車到李千那住處，拿了一桶炸雞進入她家，直到晚間十點才獨自駕車離去，直奔高鐵南港站。

停好車後。兩人提著大包小包一起回到李千那的家。（圖／攝影組）

到了十點四十七分，李千那走出車站，直接上了是元介的車，回到她的住處，兩人再一起提著大包小包的行李回家。本刊記者這才恍然大悟，原來稍早是元介化身人肉快遞，根本不是去送餐，而是他依然可自由出入女方的家，雙方似乎仍有意願繼續走下去。

日前李千那才甜蜜認愛，一周後就被是元介打臉，表示兩人進入冷靜期。（合成圖／報系資料照）

不過，五月一日，李千那罕見在IG限時動態PO出一段負面文，照片中她拖著行李箱背影入鏡，寫道，「當你一再的信任，只是讓他知道，原來你可以傷害更多」。這段文字似乎是她抒發被是元介打臉的心情，畢竟剛默認戀情，還要透過媒體才知道他覺得感情變質，對女方的傷害可想而知。

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(中時新聞網)