「刪Q總部」罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟，提議領銜人楊文元10日將已造冊3萬2310份聯署書送交台中市選委會審核，未來40天內，還會陸續再將手中約7千多份造冊完成，對此台灣基進黨籍立委陳柏惟指出，用這種扭曲的方式來行使罷免的權利，我覺得會非常可惜。

陳柏惟表示「用這種扭曲的方式來行使罷免的權利，我覺得會非常可惜，如果在我身上的爭議能換來台灣一點民主跟理性討論議題的過程，我想這些卡在身上的子彈才有價值。

陳柏惟接著說，未來不管發生什麼事情，我們還是會持續希望用理性的方式來討論這些議題，那我想就不會講出護航美豬或護航中火這種鬼話。

陳柏惟強調，因為事實上這些事情是跟台灣長遠的發展息息相關，才會有跟台電開了2、30次會，我完全不認為我在護航他，他們藉由打擊我來護航真的不讓燃氣機組推展的盧市府，那我想未來成案之後，他們講我一次，我們就把議題拿出來理性討論一次。」

【LIVE直播】歷經59天努力不懈 罷免陳柏惟二階今遞交

(中時 )