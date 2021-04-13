媒體問及林佳龍請辭一事是否有轉圜餘地，林佳龍回應，既然在第一時間就已經請辭，就要負起完全的責任，一方面在一開始要投入搶救跟搶修的工作，現在告一個段落，確定這些罹難者的公祭時間，至於受傷的患者，也都進入後續醫治跟照護，「我們一定要做到讓每一個受傷者可以平安回家」。

林佳龍表示，從頭到尾的心都很堅定，就是要負起責任，也感謝社會各界給他一點時間，可以把善後工作也做好，所以仍會依當時的承諾，「以辭職來承擔責任」，藉此喚起社會各界跟政府更大的來支持加速台鐵的改革，也能夠讓這次不幸的災難往者可以安息，傷者可以撫慰，跟社會一起走出這個傷痛跟陰影，也透過改革，不再發生這樣的悲劇。

另林佳龍也坦言，上週末就已經完成行李打包，但還沒有想好下一步的規畫，表示現在還能夠做的，就是全力為這些罹難者家屬、受傷的人盡最大的努力，後續會將自己「歸零」，下一步不重要，重要的是把現在的事情能夠做好。

(中時 )