交通部長林佳龍為台鐵太魯閣號事故辭職，19日是他任內最後一日，他在交通部舉辦的歡送會上表示，台鐵安全、交通安全不只是交通部的事，而是全民的事；卸任後會永遠當交通志工，也期待台鐵真正改革。

林佳龍致詞表示，19日早上清水隧道通車，他在交通部的工作也告一段落，非常抱歉沒有更好的方式跟大家道別。兩年來跟交通部同仁一起做了很多政策，度過很多危機，也學習很多。交通部每個人都非常專業且盡職，人才濟濟，能夠一起共事是他一生榮幸。離開交通部，有不捨也有牽掛，有期許也有祝福，更多的是感謝每位堅守岡位的同仁。

林佳龍說，交通部掌管全國鐵公路、海空運，包括電信、郵政、氣象、觀光、旅遊，跟民眾生活息息相關，但也很容易發生碰撞跟風險，可以說是危機四伏，生死一瞬間。他感嘆，交通做得好，社會視為當然；出個狀況就有排山倒海而來的批評！安全是交通部負重而行的使命，也是交通部同仁的專業堅持，他也想藉此告訴國人：解決交通問題，單靠交通部是不夠的。

林佳龍說，這次發生太魯閣列車事故，帶走49條人命，台鐵同仁也犧牲了，身為交通部長，他責無旁貸。他感謝社會大眾、在野黨，特別是媒體，給他一點時間做災後控管。他坦言事故發生也有跡可循，交通部是跟時間賽跑，希望把過去累積的問題一一系統性解決，「只是我跑輸了。」

林佳龍表示，過去兩年三個多月以來，資方、勞方、工會，各行各業出來表達心聲，他都聽到了，也認為應該去傾聽：「我一定要站在第一線！這這次人生歸零，但對他來說也不是第一次，放空可以得到更多能力。他也認為「沒有交通幫，只有交通團隊！」他永遠會是交通志工，與大家同在。剩下未盡的事，他對交通部同仁充滿信心。

(旺報 )