最近民進黨衰事連連，包括太魯閣號事件、林佳龍下台、王國材接任交通部長卻被質疑像是辦喜事、衛福部接受捐款爭議以及丁怡銘回鍋行政院且居然曾經嗆立法院長辨公室等爭議，對於綠營支持者來說，簡直是遇到「水逆」（寓意衰事連連）。資深媒體人單厚之表示，蘇貞昌內閣恐怕面臨「破窗效應」！

單厚之日前在《美麗島電子報》解釋何謂「破窗效應」，意指建築物如果有破窗，最終會有人闖入、犯罪或縱火。在政治上，如果執政者有無法修復的破窗，很容易一直遭到攻擊，最後會有更多的破窗。

單厚之指出，民進黨最近的爭議，例如「台鐵總體檢報告」，是政務委員張景森開第一槍；丁怡銘回鍋事件，是立委陳亭妃呼籲要注意社會觀感；王國材接任交通部長，則是英系立委陳明文質疑「為何部長辭職，政次卻沒有任何責任？」乃至丁怡銘嗆聲立法院長辦公室事件，是立法院長游錫堃低調證實。

單厚之強調，短短幾天之內，蘇貞昌突然成了眾矢之的，綠委批評蘇貞昌的力道，比起藍委甚至有過之而無不及，民進黨顯然沒有多少人願意和蘇貞昌站在同一陣線，蘇內閣的破窗也只會越來越多。

(中時新聞網)