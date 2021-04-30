日前媒體披露中央廣播電台「央廣弊案連環爆行政院都敢騙」弊案；台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書質疑，一個國家重要電台，政府反應擺明不介入，態度相當冷漠；行政院長蘇貞昌的口頭禪「有政府，會做事」，卻不見相關部門積極偵辦跟關切，難以置信，給人「官官相護」的聯想。

游盈隆今在臉書指出，「這個政府到底是怎麼了？」最近台灣社會不太平靜，而且都跟公部門、蔡政府有關。3月22日，F5E再度出事，兩名飛官殉職，跟國防部有關；4月2日，台鐵太魯閣號重大傷亡事故，跟交通部有關。

他繼續說，4月16日，台北市松山警分局中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事，雙方和解收場，跟內政部及警政署有關；4月27日，民進黨台北市黨部高層兒子販毒遭收押，當事人竟向「北投分局」問罪，和民進黨有關。

他說，這些接連發生且駭人聽聞的不幸事件或負面新聞，社會觀感當然都很不好。另外還有一件不可思議的事和央廣及文化部有關，值得社會關注。

他說，4月21日媒體獨家披露央廣弊案，震驚各界。週刊鉅細靡遺地提出許多證據，說明央廣內部確實問題深重，弊端叢生。其中更提到「央廣勞資對立嚴重，與一成員工對簿公堂，幾乎全部敗訴，罰款1500萬等。

他說，報導後，相關政府部門陸續表態，但大多一副事不關己，漫不經心，不當一回事。央廣是隸屬文化部的國家電台，文化部有直接督導之責任，但文化部面對週刊報導竟然只輕描淡寫的說「會請政風單位查處」；陸委會每年花費近千萬公帑補助央廣，但對這一件事，說是相信央廣會妥善運用云云，擺明不介入，態度相當冷漠。

他表示，行政院長蘇貞昌的口頭禪「有政府，會做事」，但蔡政府或蘇內閣面對極可能如週刊所言弊端叢生的央廣，卻沒有顯現雷厲風行、劍及履及的行政效率與效能。

他認為，照理說，一個國家級重要電台被媒體指證歷歷，爆出重大弊端，行政院、文化部、勞動部、陸委會、法務部檢察署都應該主動積極偵辦才對，但到目前為止，似乎完全不是那麼回事，令人難以置信。

(中時 )