工人擅闖軌道！太魯閣號急煞仍撞上 驚悚畫面曝

台鐵太魯閣號2日發生奪走49人命的重大事故，各界檢討聲不斷，今(24日)又傳違規施工致另一列太魯閣號撞工人的事故；台鐵表示將依約對廠商採取重罰，並研議解約。對此，國民黨立委洪孟楷隨即在臉書貼文呼籲，「不只重罰、還要嚴懲！蔡政府拿出決心！別讓改革變成辦家家酒」，台鐵禁不起再一次的重大交通意外、台灣人也不忍再有任何的悲痛事件發生。

405次太魯閣號列車今上午過武塔站時，因包商未經通知就進場施工，一名工人違規跨越軌道，當下列車雖有緊急煞車，但還是來不及而撞上。台鐵局表示，經查宜蘭工務段派員辦理保修作業尚未完成，廠商未獲通知就進場作業，已依約要求對廠商採取重罰，並研議解約，徹底預防類此情況發生。

對此，洪孟楷24日在臉書寫下，到底是台鐵的管理不彰，放任施工單位自作主張，還是施工單位有趕工期的壓力而一定要現在施工等等原因，這些都是釐清的爭點，重點不只重罰廠商、還要嚴格懲處相關責任人員，改革不是口號、更不是辦家家酒，蔡政府決心請拿出來。

前交通部長林佳龍因太魯閣號事故請辭下台，政務次長王國材升任部長，兩人於20日進行交接。洪孟楷說，交通安全沒有蜜月期，而這個時候發生這樣的事情，代表螺絲真的還沒拴緊，新官上任三把火，別讓外界認為這火只是煙火，咻一下就沒了！

洪孟楷認為，工務人員真的應該要徹底整頓一番，把施工標準程序再做一次徹底的檢討，以後大家都按照標準來辦事，台鐵禁不起再一次的重大交通意外、台灣人也不忍再有任何的悲痛事件發生，他再次提醒蔡政府請拿出決心、改革別變成辦家家酒。

不少網友則是在洪孟楷貼文底下留言，「不要再有遺憾的事發生」、「改革很難的，人民自己小心」、「這種管理？乘客怎能心安？」另有網友表示「換另一個角度，你們在野黨怎麼不監督呢？」

(中時新聞網)