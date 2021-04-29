立院財政委員會28日審查《會計法》第99條之1修正草案，涉及國務機要費除罪化，藍營質疑有意替前總統陳水扁解套，現場爆發激烈衝突。國民黨立委李德維痛批，陳水扁家族至今無一人坐牢、前總統夫人吳淑珍的審判根本沒完成、「海角七億」沒有匯回台灣、可能掌握最關鍵罪證的黃芳彥自殺死亡，民進黨不敢昭告天下挺貪污與赦扁，卻想間接幫扁家解套，根本就是「貪污除罪遮羞布」。

依《中國時報》28日報導，2011年立法院三讀通過修正會計法修正，首長的特別費除罪，2006年12月31日以前各機關之用的特別費經報支、經辦、核銷及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任，如涉刑事責任不罰。而當日審議蔡易餘所提出之修正案，也加入了機要費，國民黨立委認為是替陳水扁解套。

李德維28日在臉書發文，大罵：「你知道嗎？陳水扁家族如今沒有一個人在坐牢。你知道嗎？吳淑珍女士的審判根本沒有完成。你知道嗎？「海角七億」也沒有匯回台灣。你知道嗎？可能掌握最關鍵罪證的黃芳彥已經自裁。」

不僅如此，李德維更痛批，民進黨在面對上述4件事後，雖不敢直接昭告天下「我挺貪污我赦扁」，卻要暗渡陳倉讓陳水扁所犯法條「除罪化」，間接幫扁家解套。李直言，這不是政治問題，而是最基本的公平正義道德問題，所以國民黨團堅決反對。

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