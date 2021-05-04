市黨部主委黃露慧今4日與多位黨部執委開記者會，說明人員黨員爭議情形。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義市黨部暴人頭黨員爭議，因1千多分的入黨申請書來自立委王美惠服務處，市黨部日前行文黨中央反映，結果家內事被媒體一批露，王美惠批長期由「黃家」把持的市黨部百般刁難、潑黑水，是想要「家天下」，市黨部反駁王美惠顛倒是非黑白的說法，不就是標準的「做賊喊捉賊」？

市黨部主委黃露慧、執行長林振誠今4日與多位黨部執委開記者會，林振誠說，今年3、4月至今，市黨部陸續收到來自王美惠服務處送交的1138分入黨申請．其中有許多證據顯示可能有人頭黨員疑慮，包括有多人聯絡電話填寫同一支手機號碼或家用電話，無親屬關係卻註記同一個通訊住址，甚至有黑道分子及其子女的申請案。

加上已通過審查入黨者出現代繳黨費情況，黨部懷疑有人刻意用人頭黨員企圖影響明年黨內選舉，黃露惠也說，行文黨中央是希望黨中央明確指示，如何判斷人頭入黨的標準，「我有責任把關、遵守黨的規定」。

林振誠說，4月20日行文黨中央，26日回函也沒有明確解釋，讓黨部很困擾，對王美惠批市黨部對多數入黨申請書市黨部不審查，也不退件，更潑汙水抹黑這些支持改變的同志，確實令人痛心，林振誠回應4月29日因執委請假過半未開會審查，沒有刻意勾難，只是反映事實。

王美惠強調，她的入黨號召獲得超過千人熱烈回響，未料長期由「黃家」把持的市黨部卻百般刁難，不僅製造執委會流會不審查入黨申請書，還以黑道誣衊，強調有黑道背景本來就不能入黨，市黨部應該實質審查剔除，怎能以偏概全處處阻撓，想要「家天下」的私心昭然若揭。

王美惠直指市黨部在黃家父子女連續擔任11屆22年主委把持下，早就淪落成家族化企業，不僅黨員逐漸凋零，市黨部更常常與中央唱反調，輔選期間扯後腿，不願承擔輔選責任，早已飽受詬病，她希望千人入黨，由量變產生質變，打破黃家一言堂的黑箱現狀，重申她草根性強，不會向「家天下」蠻橫霸道的黃家黨部屈服

(中時 )