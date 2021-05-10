國民黨立院黨團日前爆料一段餐敘影片，影射內政部長徐國勇與民進黨北市黨部評委前召集人趙映光與國策顧問黃承國等人同桌吃飯，再早也曾質疑徐與趙介佑合照，遭到徐國勇駁斥，「不要做不當連結與政治操作」，資深媒體人韋安就在臉書PO文表示，北投分局之亂是地方派系鬥爭，恐動搖綠營上層權力結構穩定，徐國勇在這場鬥爭中，反成了最無辜受害者。

徐國勇日前曾痛批，引用影片故意抹黑、不當連結的政治操作，實在要不得，他沒說過不認識趙映光，所以不必把他沒說過的話塞在他嘴裡，硬是做不當連結，對此他嚴厲譴責。

資深媒體人韋安則分析，「北投分局之亂」中，有人一天到晚拿徐國勇和「黑道」的照片説事。其實這次北投綠營派系亂鬥，最「冤」的就是徐國勇。韋安特別在臉書發文分析其中幾點如下:

1.徐只是因為多年前立委選舉，而認識趙介佑祖父趙文寬，出席趙文寬生日，被孫子趙介佑「蹭」了一下，合照po到網臉書騷包。出席長輩生日宴人之常情，被孫子「蹭」照片，也是無妄之災。

2.如果説徐趙「合照」是無心，那麼黨部餐會影片流出來，就是有意的。這種影片當然是當時在場的綠營人士拍的，現在又故意弄出來。派系之爭不僅燒到小英身上，還想順便把徐國勇也「拉下來」。

3.徐國勇不是「趙家」入黨的介紹人，也沒有幚趙介佑關說護航，結果卻被「燒」的很慘。怪不得小英説「家裡沒大人了？」他心裡悶啊！派系合作是甜如蜜，鬥爭起來狠如狼，還亂槍四射。

最後韋安的結論就是，這波「北投分局之亂」引發的民進黨黑道風雲，不僅是地方派系間鬥爭，最後可能動搖綠營上層權力結構的穩定性。而徐國勇成了最無辜的受害者。

徐國勇之前在立法院就強調，他認識趙文寬（趙介佑的祖父），也從來沒說過他不認識趙映光，所以別把他沒講過的話塞到他的嘴巴後，再做不正當的連結，他個人不認識的是趙介佑，所以硬要把這種東西做不正當連結、來做抹黑的動作，他嚴厲譴責。

徐國勇也表示，身為政治人物與公眾人物遇到民眾合照，基本上只要時間允許都是來者不拒，不該以此做不正當連結，也不要再做政治操作。

(中時新聞網)