民進黨「染黑」風波不斷，國策顧問黃承國被爆料參加北聯幫60周年慶，黃承國還坐在主桌。有親綠媒體則指控前國民黨主席洪秀柱也有出席，洪秀柱則發聲明澄清喊冤，當天洪秀柱並沒有出席此活動，而是在圓山V棟三多廳與友人餐敘，洪批評這是惡意栽贓。

洪秀柱辦公室指出，芋傳媒「海兒專欄」8日刊登「還有人比KMT更黑嗎？」提到「2019 年『北聯幫 60 周年大會』時，雖然黃承國確實是有出席，然而中國國民黨前主席洪秀柱當時也同樣是座上賓」，洪辦強調此陳述完全不符事實，且芋傳媒移花接木，使用五年前活動上遇到統促黨總裁張安樂的照片，意圖誤導讀者，我們嚴正譴責這種製造假新聞、刻意栽贓的無恥行徑，希望媒體更正。

洪秀柱解釋，「北聯幫60周年大會」於2019年6月24日舉辦，當天她並沒有出席此活動，而是在圓山V棟三多廳與友人餐敘。且2019年6月24日當天，即有親綠媒體惡意以「洪秀柱意外現身圓山飯店」為標題報導此事，但報導內文中已經提到「洪秀柱否認參加北聯幫餐會」，沒想到事隔三年，仍有親綠媒體為轉移目標、栽贓誣賴，據此錯誤標題為報導內容。

洪辦更指出，芋傳媒在該篇文章上方使用的另一張照片，是2016年6月25日洪秀柱主席出席「大陳島鄉情文化促進會全台聯合會」成立大會時，在國軍英雄館巧遇張安樂總裁、並互相握手的照片，根本不是在圓山飯店拍攝，媒體沒有載明拍攝地點，根本是意圖移花接木、誤導視聽。

洪辦批評，媒體應謹守第四權之客觀性，即便意圖替當局辯護，也不該抹黑他人，用如此不堪的惡質手段帶風向、轉移焦點，其行徑與「1450」無異，不僅無法替民進黨開脫，反而越描越「黑」更加凸顯民進黨的低劣。

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(中時 )