台鐵太魯閣號4月2日發生重大事故，造成嚴重傷亡，各界檢討聲不斷，不料今(24日)又傳違規施工致另一列太魯閣號撞工人的事故。對此，台北市議員羅智強痛批行政院長蘇貞昌，台鐵的安全，比不上他為子弟兵安插官位？他更直言，就算蔡英文總統養了千萬網軍，台鐵也不會比較安全，「有一個迷信網軍治國的總統，是台灣人民最大的悲哀」。

羅智強今在臉書上表示，「早上公祭，下午忘記，晚上喬官，明天繼續」，並指前交通部長林佳龍的歡唱下台秀才過不久，台鐵又出事，而且又是施工管理怠惰。他更指出，自太魯閣事故後，短短半個月間，台鐵「又」發生了4次事故，3次自強號故障，還有這次施工違規，而這4次事故之所以沒有引起關注，是因為沒有鬧出人命，頻率高到不可思議。

羅智強質疑蘇貞昌，「人命關天的台鐵安全，比不上為你的子弟兵丁怡銘喬官插位？」並呼籲蔡總統，與其把心思拿來放任綠媒、網軍圍剿守護藻礁的潘忠政，可不可以花10分之1的心力，好好的整飭台鐵？羅智強更忍不住直言，「蔡英文總統，就算你養了10,000,000個網軍，台鐵也不會變得比較安全，有一個迷信網軍治國的總統，是台灣人民最大的悲哀」。

此外，這起事故發生後，交通部長王國材也緊急宣布，臨軌工程全面暫停，直到準備完成、安全無虞後才能復工。

(中時新聞網)