賀德芬狠批蔡英文是嫌疑犯 「用虛假的語言 掩飾犯罪行為」

國民黨立委鄭正鈐今(30)日舉辦「大學法、教師法、教育人員任用條例、學位授予法修法公聽會」，討論總統蔡英文博士論文真假。台大教授賀德芬直說，近來社會氛圍非常恐懼，她挺身而出訴求論文門案，而陷入司法與政治風暴，同班同學的鼓勵只能私下傳達，因為擔心會被查水表，「這是什麼可怕的社會」，更狠批蔡是「嫌疑犯」。

賀德芬表示，對於博士論文真假，蔡英文最簡單的做法，就是把當年出境考試的紀錄對外呈現即可，以面對社會質疑，但卻沒做到，教育部與國圖等所有公務單位也得不斷幫蔡英文背書，她同情公務員，「為獨裁服務」。

賀德芬提到，過去她以參加並召開過多次小英論文門案記者會、公聽會，可是相關作為的法律效應，在蔡英文統治麾下而變得非常薄弱，「民主奮鬥幾十年，台灣落到這樣的地步，這是多麼恐怖的一個社會！」

賀德芬說，今日她出席，便是以知識分子的立場，站在國會殿堂做出最嚴厲的指控，讓所有言論作為歷史紀錄，指控當今統治者，違法濫權所有的犯罪行為，把整個國家體制破壞到體無完膚，「領導者用虛假的語言，掩飾犯罪行為，行政官員淪為奴才！」

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(旺報 )