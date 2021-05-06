農田水利會去年改制，各地水利地溝渠出現垃圾爆量無人清亂象，溝渠布滿蚊蟲、惡臭味飄散，引發民怨。對此，國民黨台北市議員羅智強怒轟，這世上有一種「垃圾政府」，就叫「民進黨政府」，並問總統蔡英文，「爆發登革熱怎麼辦，妳要先去給蚊子叮嗎？」

新北市樹林區柑園街一段、二段周邊農田，道路兩側水溝數月未清，水溝堆滿垃圾、枯枝樹葉，且水流稀疏，溝渠上滿是蚊蟲，且飄散著惡臭味。羅智強今（6）日在臉書痛批，這世上有一種垃圾政府，就叫「民進黨政府」，並強調，這絕對不是罵人，而是民進黨真的很「垃圾」。

羅智強指出，民進黨強奪民産沒收水利會，把位子拿來朋分就算了，好歹也做做事吧，但從民進黨沒收水利會後，水利會在民進黨的官派領導之下，竟任由寶貴的灌溉溝渠被垃圾占滿無人清，甚至蚊蟲遍佈、飄惡臭，「這不是垃圾政府，什麼是垃圾政府」。

新北市樹林區柑園街一段、二段灌溉溝渠堆滿垃圾。（資料照／民眾提供）

對於民眾怒指，「農水署接手後管理層都高高在上，根本不了解地方需求！」羅智強批評，卡位奪產奮勇爭先，卡到位置就擺爛放任垃圾滿溝，因此他要問沒收水利會的蔡英文：爆發登革熱怎麼辦，妳要先去給蚊子叮嗎？

根據《中國時報》今報導，對此，農田水利署海山工作站長黃俊仁表示，近期因鳶山堰水源吃緊停灌，柑園街一、二段又位在灌溉排水溝末端，沒有灌溉水源舒緩，加上家庭廢水沉積，才導致臭味問題不斷發生，已研討1個月通水1次，解決死水滋生蚊蟲問題，並派員加強巡邏。

(中時新聞網)