華府智庫新美國安全中心印太安全計畫研究員史托克斯(Jacob Stokes )，11日投書「Defense One」。文中指出大陸近日頻頻派出軍機擾台、入侵台灣防空識別區，並與台灣飛行員唇槍舌戰，東亞的安全情勢正呈現日益緊張之勢。包括美印太司令戴維森等官員憂心，北京正醞釀對台動武。但這場戰爭何時會發生，卻因為沒人知道驅動北京決策的真正因素為何，而始終說不準。史托克斯認為，美方政策制定者或許能猜測推動北京政策的因素為何，從而評估衝突爆發的可能時間點；但更重要的是透過嚇阻大陸、維持政策穩定與警告台灣保持謹慎，讓北京沒有順利攻台的把握，從而維持台海和平。

談到北京何時與為何對台動武，文中指出習近平宣布2049年中共建政100週年之際，要實現「中華民組偉大復興」的目標。就大陸來看，復興與統一不可分。2019年1月，習更提到「台灣問題……肯定隨著中國的復興而結束」；部分觀點認為對台動武時間等會更早。大陸官媒認為到了2035年，共軍已完成基本現代化，並足以在區域戰爭中取得和先進軍隊作戰的勝利。換言之，只要共軍有把握取得勝利，北京就會犯台。

若從體系結構進行評估，會認為大陸侵台更迫在眉睫。美國與中國大陸的關係現正走入危險十年，特別在台灣議題上更是如此。北京在台海議題上的相對權力已達最高峰，這讓北京趁機強勢奪台，否則將永遠喪失對台控制。即使大陸未來面臨經濟成長放緩等挑戰，但相較於台灣而言，北京的權力仍持續累積中，從而增加犯台風險。

另有學者認為，北京侵台為單一事件驅動的結果。北京已劃下底線，只要台灣宣布獨立或採取明確舉措朝獨立邁進，都將引發大陸犯台。由於蔡英文總統不願重申九二共識，大陸拒絕與台展開任何直接的政治接觸。這讓雙方敵意與誤判的機率大增，也讓戰爭風險提高。

不明確的政治結果也可能引爆雙方衝突。如果台灣持續拒絕參加以政治統一為最終目的的談判，就會增加北京犯台的意願。同樣地，大陸對台主張一國兩制，並以香港為典範。大陸認為，一國兩制可讓兩岸逐漸邁入政治整合；但此一方案愈來愈不受到台灣歡迎，這無疑也升溫台海衝突可能性。

此外，大陸軍演雖只是釋放政治訊息，卻很可能導致意外事件的發生或在不是有意的情況下讓情勢升級。當然，原本作為外交施壓的戰術手段，也可能意外失控；甚至，台海區域外的事件也可能引爆兩岸危機。例如，美國若調整決定性政策，不論是支持台灣獨立或在緊急狀況下不援助台灣，都可能改變北京動武的算盤。

還有一種可能是中國大陸領導人面臨重大合法性的危機，可能是經濟發生崩潰，也可能是政權交替不順或缺乏足夠領導力，這些都可能讓北京決定犯台，還爭取民族主義分子支持共產政權。當然，北京也利用其他危機進而抓住美軍的目光，使其無力顧及台灣，如在朝鮮半島或烏克蘭。

史托克斯總結，兩岸也可能根本不會發生衝突。北京意識到，儘管種種誘因，但對台動武仍充滿風險。雖然共軍擁有龐大預算與愈來愈先進的能力；但自1979年以來，共軍就沒打過任何一場戰爭。考量到如戰鬥領導等非物質因素很難評估，難以斷定大陸必然會取得勝利。

但失敗的入侵卻會對大陸政權產生嚴重威脅。就政治言，大陸民眾將質疑中南海的判斷力與能力；就經濟看，就算是成功奪台，戰爭勢必對脆弱的全球供應鏈造成嚴重影響。甚至，奪下台灣雖然實現共產黨最重要的目標，卻可能摧毀大陸的經濟成長與穩定，而後者是共黨統治的基礎。這些讓戰爭發生的可能性大幅減小。

作者認為，考量到決策本是外界難以一窺的秘密過程，難以準確預測前述因素哪個會成為北京政策的重要推手。北京決策可能是基於前述原因中的一項，也可能是混合，甚至都不是。大陸的好武言論主要意在施壓那些認為衝突即將來臨的人；但侵略性的軍事行動不足以成為衝突即將爆發的決定性證據。

為因應這種不確定性，美國政策需要堅定而又微妙。華府應持續讓北京知道侵略將付出代價，而維持現狀對於大陸、台海甚至整個世界都有價值。美方要讓大陸明確的了解，犯台不僅帶來東北亞運輸的中斷，而這又是全球化的核心重鎮區；還意味著強勁的制裁、結構性經濟脫鉤、廣泛地外交孤立，這些為大陸的崛起帶來悲觀的結果。美國與盟友、夥伴也應該提供台灣情報與軍事援助，結合區域國家進行武裝以抵抗大陸侵略，將讓北京意識到動武是嚴重錯誤。

與此同時，美國政策制定者應避免官方、公開政策的改變。如終止戰略模糊的做法，恐讓北京視華府為修正「維持現狀」，進而引爆危機。在美中關係中，華府也不該將台灣與其他議題連結，這讓北京官員指控華府大打台灣牌。

最後，美方應持續勸告台灣謹言慎行，避免採取任何修正現狀的舉措。美國也應聯合志同道合的夥伴，以創新的方式協助台灣執行整體防衛構想，以不對稱手段阻止北京入侵。

(中時新聞網)