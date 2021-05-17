美國國會議員指出，若美軍繼續削減現有軍備，為未來現代化計畫騰出經費，將讓其作戰能力出現「青黃不接」的狀況，使中國大陸、俄羅斯等強大對手有可乘之機；故要求美軍制定完善的過渡計畫，保持足以立即參與重大武裝衝突的能力。

依據美國總統拜登提出的概括數字，在納入通貨膨脹考量後，美國2022財年國防預算僅餘7150億美元（約新台幣20兆元），低於2021年的7405億美元（約新台幣20.7兆元）。因此美國聯邦眾議院「海上力量和兵力投射小組委員會」共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）魏特曼（Rob Wittman）表示，國會須攜手合作，為處於轉型關鍵期的美軍爭取更多預算，至少應達到7570億美元（約新台幣21.1兆元）。

但魏特曼同時強調，美國海軍也須更為明智地管控預算支出，不應採取提前退役作戰艦等直接影響戰備能力的激進手段，因為這將導致嚇阻能力下降，反而可能讓對手認為這是其採取動作的機會。

他以「提康德羅加級」（Ticonderoga-class）神盾巡洋艦為例，強調若在沒有過渡計畫下迅速將其退役，將導致海軍垂直發射器總數大幅下降，對防空與遠程打擊能力造成影響，且可能要4到5年才能彌補，「這是不可接受的」。

眾院軍委會（HASC）副主席露莉亞（Elaine Luria）也說她不同意提前退役神盾巡洋艦，因為中國大陸可能在未來10年內武力犯台，因此美海軍應準備在必要時立即與大陸開戰，而不是根據現代化時程表，把所有注意力都放在2045年與大陸的潛在武裝衝突。

(中時新聞網)