據《法新社》報導，我中南美洲友邦宏都拉斯10日宣布，將透過鄰國薩爾瓦多向中國大陸購買新冠病毒疫苗。目前宏都拉斯與北京沒有外交關係，而薩爾瓦多3年前選擇與我斷交、轉向擁抱北京；因此，外電分析疫苗恐讓中南美洲重新燃起在北京與台北之間選邊的爭論。

報導中指出，宏都拉斯目前為台灣15個邦交國之一。該國衛生部10日在推特上宣布，「薩爾瓦多將協助我國打破地緣政治的封鎖，由中國大陸那採購疫苗。宏都拉斯願意為其人民付出任何代價以取得疫苗」。

2/2... y ahora en reciprocidad, El Salvador nos ayuda a romper el bloqueo geopolítico y poder comprar la vacuna de China Continental. Honduras ofrece pagar por todas las que nos puedan conseguir para nuestro pueblo. — Secretaría de Salud (@saludhn) May 10, 2021

至於宏都拉都外交部，則在推特上特別感謝「不將新冠疫情大流行泛政治化的友好國家」；宏國外交部特別點名以色列，感謝其捐贈宏都拉斯首批6,000劑疫苗，而俄國也表示將於本週送達40,000劑「俄羅斯衛星-V」（Sputnik V）疫苗。文中還強調，「我們過去曾向薩爾瓦多捐贈藥品與生物安全物資；如今薩爾瓦多正協助我們打破封鎖」。

報導分析，宏都拉斯因為缺乏疫苗，難以控制新冠肺炎疫情。該國更因3月初頻繁舉行政治活動，以及復活節假期期間大規模慶典，造成新冠肺炎快速散播，醫院一度陷入緊繃。

迄今，該國近1,000萬人已施打248,600劑；除以色列提供的6,000劑外，他還透過全球COVAX機制取得237,600劑AZ疫苗，再自俄國購買疫苗。目前該國確診人數已逾22萬，約5,665人因染疫而亡。

另據當地媒體指出，瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜與巴拉圭為中南美洲承認台灣而拒絕北京的國家，也是少數該地區沒有接種中國大陸疫苗的國家。然而，大陸疫苗(包括康希諾疫苗、國藥集團疫苗、與科新疫苗)卻在拉丁美洲愈來愈普及，已有11個國家/地區簽署大陸疫苗合約；甚至在阿根廷、智利與秘魯，大陸疫苗更佔主體。

因此，巴拉圭日前已表示，北京在4月時願意提供疫苗，此舉也讓台灣擔心巴拉圭恐倒戈向北京。事實上，自大流行以來，北京與台北都試圖向拉美盟友提供援助；就大陸而言，已向拉美輸送醫療與防護設備，8月時更提供250批設備，還提供高達10億美元的貸款，協助拉美國家採購疫苗。

至於台灣，則提供藥物、醫療用品，以及疫情管理諮詢。台灣甚至以全球為目標，提供每、歐洲與盟邦1,000萬個口罩。不過，報導認為，這些援助規模與北京相比，無疑杯水車薪，更恐讓拉美因疫情掀起新一波兩岸辯論。

(中時新聞網)