疫情升級！蔡英文喊話「疫苗陸續到位」 籲收到假訊息勿轉發

國內新冠疫情爆不完，今（12）日又傳出基隆有確診者，衛福部長陳時中在立法院備詢時並未否認此事，並預告可能會進入第三級警戒。消息傳出後，民眾恐慌，民進黨今下午召開中常會，總統蔡英文預計於13:30，在會前針對疫情最新變化發表談話。

蔡英文說，這幾天國內外疫情明顯升溫，國內也發生本土感染，待會指揮中心的記者會也會說明狀況，並說明防疫作為、加強作為，目前防疫物資跟醫療資源充足，傾大家放心，疫苗也會陸續到位；而更嚴格的防疫措施，難免影響大家生活，也會讓大家擔心，但請不要恐慌，政府會用嚴謹的態度面對。

蔡英文表示，過去國人團結防疫，才能度過危機，此刻疫情嚴峻，請大家團結，特別提醒大家，這段期間會有一些來路不明的假訊息，若大家收到有疑慮的信息，請盡快查證，不要輕易轉發，她也會要求指揮中心加強宣導，也請大家警覺。

最後蔡英文提到，過去一年，我們全民同心守住疫情，未來我們更要繼續守護台灣，保持穩定的經濟成長，繼續在國際舞台上發光發熱，「團結防疫守台灣」，相信在大家通力合作下，我們能再次度過這波疫情的挑戰。

(中時新聞網)