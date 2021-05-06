政府少子化新對策 賴清德：需各黨派一起來。曾薏蘋攝

副總統賴清德今出席「我國少子化對策與展望論壇」時表示，政府將從今年8月起，推動「平價教保續擴大」等新做法；今天行政院會蘇院長也裁示通過「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」等三大政策。要解決少子女化的問題，需要各個層面、各個黨派及大家一起來。

副總統致詞時指出，他在擔任行政院長時，國發會曾向他報告台灣人口面臨的問題，其中提到台灣出生率若不提高，2027年將沒有人口紅利，就是出生數跟死亡數會相等，約在2052年台灣人口數將跌破2,000萬人；結果人口紅利在2020年就已經消失。如果這個趨勢再不改變，推估在2025年台灣65歲以上老年人口將占人口數20％以上，邁入超高齡社會。

他說，台灣新生兒出生數2019年是17萬多，去年是16萬多，今年第1季出生率又比去年更低，是一個很大的危機。蔡總統把少子女化問題作為國安問題，因此行政院從林全院長、他及蘇貞昌院長都提出了對策，希望能夠提高生育率，解決少子女化的問題，但也不諱言還有許多地方要再加強。

他說，雖然是否生小孩牽涉到很多問題，但政府有一個責任，就是如果國人想要生，但因為經濟或生育力的問題，而不敢生或沒有辦法生，這是政府要協助解決的問題；因此為進一步落實蔡總統「0到6歲國家一起養」的政見主張，政府將從今年8月起，推動「平價教保續擴大」、「育兒津貼加倍」及「就學費用再降低」等新做法，展現政府解決少子女化問題的決心。

他指出，育兒津貼將從現在的每月2,500元，逐步調整為今年8月的3,500元，明年8月更將調高為每月5,000元；托育補助也將從目前每月發放6,000元，逐步調高為今年8月的7,000元，明年8月更將調高為每月8,500元，都是希望進一步降低家庭負擔，讓年輕夫婦想要生小孩，不至於因為經濟因素而不敢生。

他表示，對於有些想要生但不孕的夫婦，也不要因為經濟因素而阻擾圓家庭的夢想；很高興行政院會邁進了更大一步，裁示通過「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策。

他強調，最初只著眼於經濟條件去解決問題，現在看起來是不夠的，還要透過各個層面，大家一起來努力。

(中時 )