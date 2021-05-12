新竹縣竹北市人口逆勢成長，不少國中、國小實施總量管制，導致無法就近入學，為了紓解學區人口就近入學壓力，位於高鐵特區內的嘉豐國小12日正式動工，預計明年8月完工，可先招收10班一年級學生。

嘉豐國小位於竹北市嘉豐五路與復興一街交叉口，占地面積約2.8公頃，與嘉豐非營利幼兒園、公共托育中心為鄰，未來完工後，可望成為全國首創的0至12歲的教育園區。

教育處指出，第1期新校舍預計明年8月完工，如期招收一年級新生10個班級，後年12月底完成二期校舍及地下室停車場工程，也可提供社區民眾166個停車位，並舒緩高鐵特區學區人口爆滿的就學需求。

未來嘉豐國小學區包含中興、東平、東興等里。工務處指出，目前面臨缺工缺料的問題，要如質、如期完工為一大挑戰，工務處也將控管營造廠商的備料進度，調派工班支援，也會慎防各項事故，做好危害預防，期望能於2023年全數完工。

嘉豐國小整體興建風格以務實、簡約為主，搭配綠建築概念，屋頂透過綠化利用，達到隔熱功能，並設置太陽能光電板，創造良好的通風環境。工程進度資訊也可於新竹縣政府教育處網站的便民服務中心瀏覽、查詢。

(中時 )