蔡總統在臉書粉專發文，強調她任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是歷任總統最多，並稱「國民黨指控民進黨政府打算擴建台中火力發電廠（中火），減煤、減碳承諾跳票」是造謠。國民黨在臉書粉專發文，列舉民進黨三大謊言，強調蔡政府燒碳量不減反增，蔡英文總統才是燃煤狂人！

國民黨說：謊言一：蔡英文任內減煤最多？事實是蔡英文總統任內，燃煤量達到十年間新高，折線圖會說話，在國民黨執政的2015年，讓台灣燃煤量達到低點的3290萬公噸，而就在蔡英文總統執政之後，燃煤排放量開始不減反增，2017年的燃煤量達到3711萬公噸，是十年期間最高點！而2020年的燃煤量也比2019年要增加11萬8412公噸，蔡總統口口聲聲說要減煤，結果竟是越減越多，到底是哪招？

謊言二：蔡政府增燃氣減燃煤？民進黨宣稱要增加燃氣來減少燃煤，根本就是謊話連篇，從台電的歷年發購電量結構可以發現，近十年間，燃煤發電占比最低是在國民黨執政的2015年，占比只有35.7％，而從蔡英文執政開始，燃煤占比就節節攀升，2017年達到39.2％最高，2020年也有36.4％，仍然比國民黨2015年的減煤成績來得更差！

謊言三：中火燃氣「取代」燃煤？蔡總統在今年世界地球日宣示「要用燃氣發電取代燃煤發電」，事實卻是燃煤不准拆，燃氣要增建，實質的擴建中火。目前中火已經是世界第三大火力發電廠，在新增兩部燃煤機組之後，就是世界第一大的火力發電廠，當全世界都在無煤減碳的同時，蔡政府反其道而行，興建全世界最大的火力發電廠，嚴重威脅中部人健康。

國民黨說，蔡政府執政五年完全拿不出減煤成績，現在還好意思說蔡英文是減煤最多的總統？民進黨拿台中電廠減煤當蔡總統政績，但現實是蔡英文任內燃煤越用越多，如今還想擴建台中電廠，保留老舊燃煤機組，打算在缺電時火力全開，完全就是想要扯地方政府的後腿，呼籲蔡英文與民進黨請正視國人的健康。

(中時 )