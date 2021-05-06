台灣女留學生日前在美國遭非裔女子持鐵槌打傷頭部，國民黨今晚發聲明表達遺憾與關切，期許拜登政府更積極保障亞裔民眾在美國的人身及財產安全，也呼籲蔡總統重視國人及僑民在海外的安全問題，必要時透過外交等管道，向所在國政府表達我國關切，民進黨政府也要給予駐外官員足夠的防疫及安全防護，包括疫苗施打。

國民黨表示，自去年起，美國因新冠疫情肆虐的政治效應，致其境內亞裔屢屢遭受各種身心上的攻擊，國民黨對此深感遺憾，並表達關切之意。

國民黨說，僅去年一年，在美國因「仇恨亞裔」所造成的攻擊便將近3800起。美國憲法揭示了其國內人民「不分種族一律平等」的精神，這不僅與中華民國的立國精神相符，也類同於國民黨主張族群融合的信念。國民黨由衷希望美國境內各種族能鄙棄陳見、和平共處，尤其在新冠疫情再起之際，全世界人類應團結一致，合作消弭疫情。

國民黨強調，五月是美國的「亞太裔傳統月」，近來拜登政府自國務卿布林肯以降，有多位官員肯定亞裔美國人對美國的貢獻，國民黨對此表示肯定，也期許拜登政府能更採取更積極的措施，來保障亞裔民眾在美國的人身以及財產安全。

國民黨呼籲蔡英文總統，當美國亞裔人身安全似有惡化，以及當多國新冠疫情再起，應更加重視我國國民及僑民在海外的安全問題，必要時應透過外交或相關管道，向所在國政府表達我國關切或慰問之意。

國民黨也要求民進黨政府，給予在海外堅守崗位的駐外官員更多且及時的關懷與鼓勵，落實駐外館處疫情防護的標準作業程序，並且盡快提供足夠的安全防護措施，包括疫苗施打，莫讓他們感到「有功無賞、有過必罰」。

(中時 )