美國共和黨資深眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）即將被開除黨團會議主席一職，她11日仍持續痛批川普，強調絕對不會對川普的謊言保持沉默。

美國共和黨資深眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）即將在美東時間今（12）日面臨被開除黨團會議主席一職的挑戰，即便在眾議院的政治前途即將付出代價，她昨（11）日仍持續痛批川普，強調絕對不會對川普的謊言保持沉默。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《國會山莊報》（The Hill）報導，作為共和黨眾院領導階層第三把手、目前擔任眾院共和黨黨團會議主席（GOP Conference Chair）的麗茲．錢尼昨日發表演說，明確表示絕對不會對川普的謊言「保持沉默」，不會旁觀其他人帶領共和黨走向捨棄法治的道路，也不會加入川普破壞民主的運動。

她指出美國面臨了以前從未見過的威脅，砲轟川普煽動對國會的暴力攻擊，目的是要說服美國民眾總統大選結果被竊取了，「他冒險煽動更多暴力行為。」

「我們必須說實話，我們的大選並沒有被竊取，美國也沒有失敗」，她向同黨議員喊話，「我們的職責很明確，宣誓就職的每一個人必須採取行動，防止對我們民主的破壞行為。」

美東時間12日上午，共和黨眾議員將召開閉門會議，投票表決是否開除錢尼的眾院共和黨團會議主席一職，預期屆時她將被拉下台，共和黨預計讓紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）取代錢尼的位置，斯特凡尼也獲得眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）支持。

眾議院共和黨第2號人物史卡利斯（Steve Scalise）表示，「這件事無關對或錯，而是關於能否專注在我們的黨團會議上，以及能否專注推遲拜登政府的議程。」

文章來源：Cheney in defiant floor speech: Trump on 'crusade to undermine our democracy'
文章來源：Liz Cheney strikes defiant tone in floor speech on eve of her expected ousting from House GOP leadership

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(中時新聞網)

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