蔡英文總統昨天在臉書呼籲對四大公投案投「四個不同意」，遭質疑違反行政中立，銓敘部今天表示，總統及政務人員並非行政中立法的適用或準用對象，若就公投案公開表達立場，並無違法疑義。

雖然行政中立法第18條規定「憲法或法律規定須超出黨派以外，依法獨立行使職權之政務人員，準用本法之規定」，但銓敘部表示，除此之外的政務人員和總統，都並非行政中立法適用或準用對象。

外界質疑行政機關就公投案表達政策立場是否有違反行政中立法規定之虞？銓敘部指出，公民投票是民眾針對法律、立法原則或重大政策直接表達意見、行使直接民權的方式，行政機關對於公投案所涉及的重大政策，本於政策推動的權責，有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。

銓敘部表示，公務人員如果受指派代表機關表達政策立場，也不能認為是違反行政中立法。中選會所訂的「全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法」也規定，公民依公投法提出的公投案，除由提案領銜人代表正方外，立法院、行政院之反對意見者代表反方。行政機關針對一般民眾的呼籲及說明，並無觸犯條文之虞。

至於行政中立法修正草案，銓敘部表示，這是上屆考試院卸任前就納入109年立法計畫中，不涉及任何個別的公投案，也無針對性。目前修正草案仍在考試院研商程序中，並持續與各界交換意見，並無既定的修法時間表。

銓敘部強調，依照各國實務，公務人員有義務提供正確資訊讓人民得以行使公民投票的權利。因此考試院未來對行政中立法的修正，也不會牴觸公民投票法的精神與相關規範。

(中時 )