國內土本疫情蔓延，新北市蘆洲警分局駐成州派出所今（17日）傳出1男性警員確診，相關單位緊急消毒。（新北市警察局提供）

國內土本疫情蔓延，新北市蘆洲警分局駐成州派出所今（17日）傳出1男性警員確診，相關單位緊急消毒。（新北市警察局提供）

國內土本疫情蔓延，新北市蘆洲警分局駐成州派出所今（17日）傳出1男性警員確診，相關單位緊急消毒。（新北市警察局提供）

國內土本疫情蔓延，新北市蘆洲警分局駐成州派出所今（17日）傳出1男性警員確診，相關單位緊急消毒。（新北市警察局提供）

國內土本疫情蔓延，新北市蘆洲警分局駐成州派出所今（17日）傳出1男性警員確診，新北市警察局長黃宗仁表示，採最高規格實施全面清消，啟動應變機制，立即調派各單位警力支援該所轄區內相關勤務，絕不讓治安有空窗，如有警力不足應立即反映，由警察局行政科統一調度。

黃宗仁發布12點規範要求全市警員確實執行，一、為確保治安穩定、保護市民安全，各項勤務規畫必須融入「防疫思維」，兼顧治安需求與同仁安全。

二、務必全面掌控轄內治安穩定，隨時盤點警力與防疫配備，全力維護治安，並協助中央疫情指揮中心防疫工作。

三、各分局、大隊儘速盤點執勤所需防疫物資，如有短缺應立即補足，倘有窒礙難行立即向警察局行政科或局長室反映。

四、各單位駐地應定期消毒清潔，同仁應定時清潔自身服裝及裝備。

五、縮減勤教及無急迫性會議等群聚活動，改以line群組或視訊等方式溝通協調，轉達交付。

六、持續了解八大行業或公告應停業行業有無違規營業情形，發現後立即通報。

七、因公務需要進入醫療院所，務必穿著隔離衣等防疫配備；近距離接觸民眾，以戴護目鏡（罩）、手套為原則。

八、各單位員警執勤應隨身攜帶酒精或乾洗手等消毒用品，各級幹部出勤前應檢查同仁是否攜帶各項防疫配備！

九、各機關駐地，應落實人流、車流、動線及體溫管制。

十、暫停實施高司長官即時頒發破案茶等行程，減少接觸機會。

十一、盡量減少辦公室等場所聊天交誼，如有需要應遵守5人以下規定，並保持安全社交距離。

十二、疫調為防疫工作關鍵應快速精準，如有警力不足應立即反映，由警察局行政科統一調度，如疫調過程遭遇困難，由警察局行政科作為統一聯繫窗口協處。

(中時 )