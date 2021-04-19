水里國中將興建標準足球場，成為足球培訓的中繼搖籃。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

鹿谷國中巨大龍柏遭病蟲害，縣府將協助護樹。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

水里國中新闢11人制標準足球場，縣長林明溱將籌措1000萬元經費，帶動水里國中成為足球培訓三級計畫的中繼搖籃；鹿谷國中16棵龍柏巨木遭病蟲害，林明溱趕赴校園會勘，允諾幫學校延請樹醫專家，全力搶救醫治。

林明溱19日先後到水里及鹿谷國中會勘，包括縣議員陳淑惠、吳瑞芳，立委馬文君祕書陳啟昭、黃炫瑞，立委許淑華主任石賢民、劉子維，及教育處長陸正威都陪同。

林明溱到水里國中，視察足球隊訓練現況，了解水里國中積極發展足球運動的瓶頸，就是缺乏標準的足球場，舉辦比賽和訓練。

林明溱說，各項運動發展縣府都很重視，其中，足球運動已經在國小打下不錯的基礎，因此，全力爭取在水里國小闢建8人制足球場外，教育處也同步提報1000萬元，新建水里國中11人制足球場的計畫，縣府雖然財政不寬裕仍樂於扛起籌措配合款的重擔，就是希望水里國中在南投縣足球運動三級培訓計畫中，成為中繼接棒的訓練搖籃，讓佳績頻傳的水里國小足球選手，繼續在水里國中成長茁壯，為足球運動扎根。

鹿谷國中操場司令台兩側，種植超過50年的16棵龍柏老樹，面臨寄生植物及病蟲害危害，校方苦無資源保護珍貴老樹；林明溱會勘後，允諾全力協助護樹，因為，龍柏老樹陪伴鹿谷國中歷屆學生成長學習，是學校師生極重要的生態文化資產與記憶，一定要好好珍惜保護，學校沒經費，縣府會延請樹醫專家指導，讓鹿谷國中龍柏老樹群，繼續活得健康又長久。

(中時 )