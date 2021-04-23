市長黃敏惠表揚閱讀小達人。（廖素慧攝）

市長黃敏惠表揚閱讀領航員。（廖素慧攝）

嘉義市政府23日於蘭潭國小舉行國民中小學閱讀表揚活動，市長黃敏惠表揚28位閱讀領航員、28位閱讀小達人，肯定嘉義市教育團隊在閱讀教育的扎根與努力，並與學生參與借還書系統操作。

黃敏惠表示，今天23日是世界閱讀日，很高興頒獎給每個學校閱讀領航員及小達人，更重要的是，我們還結合嘉e卡，全國首創，各國中小圖書館將全面導入學生自助借還書系統，學生可自行操作借還書系統，並結合嘉e卡，讓家長用手機APP關心學生借閱情形。

教育處長林立生表示，市府逐年增列圖書預算補助學校充實及汰換圖書設備，目前國中小總圖書量已增至79萬餘冊，109學年度平均每生圖書數約38冊，平均借閱冊數達30冊。

嘉義市推薦代表參加教育部110年度閱讀磐石獎及推手獎的三所學校全數獲獎，足以顯現嘉義市對於閱讀教育的重視。

蘭潭國小6年級學生林欣霓全程用英文發表獲獎感言，她說，閱讀幫助我們瞭解世界未知的事情，她很喜歡閱讀，甚至在上課時將書放在桌下讀書，被老師逮到了，受到懲罰，現在她改成在上課前和休息時閱讀，也建議大家閱讀小說來代替漫畫書及手機。

(中時 )