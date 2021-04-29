南崗工業區廠商協進會，29日舉辦模範勞工表揚大會，南投縣長林明溱前往頒獎，表揚209位廠商推薦的模範勞工，他並感謝勞工們對社會的付出與貢獻，成為國家發展的動力，也讓台灣更進步。

南崗工業區廠商協進會理事長董正宗，為表達對勞工的敬意，在五一勞動節前夕，舉辦模範勞工選拔及表揚大會，包括立委許淑華、馬文君辦公室主任黃世榮，縣議員張嘉哲、曾振炎、賴燕雪，及廠商協進會理監事、顧問也都共襄盛舉。

林明溱表示，感謝勞工朋友們對經濟發展的貢獻，勞工是國家發展的基礎和動力，因為有大家堅守崗位和打拚努力，才能讓台灣社會更進步，每位勞工盡最大力量，才能讓公司營運狀況更好賺大錢，也希望在廠商與協進會的推動下，落實勞資和諧，合作共享，共生共榮，達到雙贏，社會才能持續進步。

許淑華委員說，勞動節前夕，特別感謝所有勞工朋友對台灣經濟的貢獻，尤其是獲獎的模範勞工，更是無比榮耀；政府單位應鼓勵廠商，創造友善的勞資關係，幫助勞工們爭取更多權利，讓台灣的經濟不斷成長。

中衛公司研發文管師林曉瑄，代表大會發表得獎感言時說，能獲得模範勞工的肯定，覺得很榮幸也很高興，感謝長官的栽培提攜，讓大家有非常棒的工作環境和福利；職場上同仁間也能像家人般互相幫忙，讓她不斷成長茁壯，發揮所長，期許自己未來在工作崗位上認真付出，發光發熱。

(中時 )