指揮中心公布即日起接種疫苗實施不支薪的疫苗接種假，但多數民眾並不買單，雖然可以請假，但沒薪水就等於「請假扣新」的意思，明明打完疫苗身體可能要承受發燒等副作用不舒服，既然要給假，就不要扣薪才能提高誘因，不然等於「假恩惠」，批政府根本沒心。

為提高國人接種疫苗意願，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日親自宣布，研議多時的「疫苗接種假」即日起上路，勞工或公務人員前往接種疫苗及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，均得申請不支薪的疫苗接種假。

在出版業上班的林姓民眾表示，請假沒薪水，等於就是扣薪，但打完疫苗明明身體就是會不舒服，可能要忍受發燒等副作用，為了休息請假還沒薪水，根本沒有誘因。

科技業上班的劉姓民眾表示，公司有提供疫苗補助費用，只要有出差需求的員工，接種疫苗都不用錢。但他說，在台灣沒有什麼感染風險，短期兩年內也不太可能出國，除非政府給假，也給薪，並給予相關醫藥補助，否則不會去打。

目前在台灣休假，工作在荷蘭的陳姓民眾表示，由於國際疫情嚴峻，荷蘭當地確診數很高，打疫苗勢在必行，雖符合自費接種對象，但她不會在台灣接種AZ疫苗，因副作用太多，更擔心血栓，而荷蘭有提供持有居留證者更多品牌選擇，包含輝瑞BNT疫苗在內，因此寧可等到返回荷蘭工作崗位時再接種其他品牌疫苗。

從事攝影工作的北市許姓民眾表示，自己屬於接案工作者，沒有假期的問題，雖然覺得國內疫情拉緊報，但又擔心接種後的副作用，寧可自己口罩戴好，提高警覺，暫時不願接種疫苗。

不過還是有民眾表示，若開放全民接種的話，還是願意打，畢竟最近本土疫情升溫，打疫苗比較安心。也有懷孕的民眾表示，還是會擔心被感染，若有開放接種對象的話，會願意施打疫苗。

(中時 )