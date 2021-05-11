國民黨表示，台灣已經正式進入二級社區感染警戒，請大家務必做好防疫工作，台灣疫情突然失控，卻發現蔡政府根本未做好應變準備，到底是反應慢半拍，還是對蔡政府而言，搞政治比防疫更重要？（摘自國民黨臉書）

國民黨表示，台灣已經正式進入二級社區感染警戒，請大家務必做好防疫工作，台灣疫情突然失控，卻發現蔡政府根本未做好應變準備，到底是反應慢半拍，還是對蔡政府而言，搞政治比防疫更重要？（摘自國民黨臉書）

國民黨表示，台灣已經正式進入二級社區感染警戒，請大家務必做好防疫工作，台灣疫情突然失控，卻發現蔡政府根本未做好應變準備，到底是反應慢半拍，還是對蔡政府而言，搞政治比防疫更重要？（摘自國民黨臉書）

新冠疫情升溫，今天新增7例本土病例，其中6例感染源待釐清，疫情指揮中心指揮官陳時中今說，國內已進入社區感染階段。國民黨表示，台灣已經正式進入二級社區感染警戒，請大家務必做好防疫工作，台灣疫情突然失控，卻發現蔡政府根本未做好應變準備，到底是反應慢半拍，還是對蔡政府而言，搞政治比防疫更重要？

國民黨指出，自從華航機師群聚感染事件爆發後，台灣疫情就開始趨於嚴重，今天更是爆出7起本土案例，結果蔡英文總統上午的臉書貼文，居然還在號召大家反對公投。蔡英文身為國家元首，不關心台灣疫情，不針對人民質疑中央防疫漏洞進行解釋，居然滿腦子只想著「反公投」。

至於閣揆蘇貞昌今說，國內新冠疫情出現新狀況，全民務必遵照指揮中心防疫政策，「大家該收心了」，國民黨反問蘇揆，言下之意是把台灣疫情惡化的責任，歸咎於台灣人民鬆懈嗎？難道華航機師群聚感染、諾富特飯店混住事件、中央地方互踢皮球，這些問題通通都是老百姓害的嗎？面對疫情惡化，蘇貞昌第一時間居然不是徹底檢討行政疏失，而是斥責人民鬆懈大意。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午被問到新增的1例本土病例年僅10幾歲，「有沒有可能是學生？有沒有進入校園的足跡？」，陳回「對耶！你沒講我都沒想到」。

對此，國民黨說，從記者會畫面中可以看出，陳時中並非開玩笑，而是認真對情況不了解，質疑陳時中身為防疫指揮官，對於本土病例狀況完全沒有掌握，病例甚至有可能進入校園，在第一時間沒有掌控，就可能已經出現染疫風險。

國民黨批評，防疫指揮中心現在的態度散漫、行政效率遲緩，這才是造成台灣出現防疫破口的主因，請蔡政府把做梗圖、反公投、搞政治的時間省下來，好好檢討現在的防疫措施，才是最應該做的事情。

此外，國民黨說，先前他們就指出蔡政府的防疫規範搞雙標，民眾的檢疫天數14天，華航機組員的檢疫期卻只需3天，今被網友抓包，始作俑者就是綠委范雲，范雲曾在4月1日召開協調會，要求將機組人員的檢疫措施放寬；當蔡政府呼籲全民謹慎防疫之時，范雲卻在扯後腿，難道民進黨不用處理嗎？

(中時 )