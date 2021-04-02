針對2日太魯閣號出軌事故，行政院長蘇貞昌代表政府向罹難者和受傷乘客及其所有家屬等表達最大歉意，並請相關單位給予罹難者家屬協助，也請醫院給予傷者最好的治療。

蘇揆不但2日親赴花蓮，了解太魯閣號出軌事故搜救情況，並赴醫院慰問受傷家屬，3日總統蔡英文也將親赴花蓮各醫院，探視受傷傷患並致意。

蘇揆在第一時間已向蔡英文總統報告，也持續與各部會密切聯繫掌握現場情形，並指示李孟諺秘書長協調相關單位，儘速給予罹難者和受傷乘客及其所有家屬等相關必要的協助。

適逢清明連續假期，因這起重大事故，台鐵北迴線東正線中斷，暫時無法通車，雖尚有西正線可單線雙向營運，但蘇揆進一步指示，待現場搶救完成並保全相關證據後，應儘快完成修復工作，讓交通恢復暢通。同時對於因誤點等待乘客，台鐵各車站等也應提供相關的服務，並透過公告、網路、廣播等方式，提供完整資訊，以協助乘客調整行程。

蘇院長表示，在事故發生的第一時間，立即指派台鐵局代理局長、交通部次長祁文中搭乘直昇機前往現場處理，並成立前進指揮所，優先進行搶救事宜，現場還有花蓮縣警察局長、衛生局長等人協助處理。並指示交部長林佳龍及內政部長徐國勇立即趕往花蓮指揮調度，同時指示內政部警政署長陳家欽，協助當地警局處理現場附近交通與秩序維持等事項。

對這起不幸嚴重事故，蘇揆表示政府將在搶救完成後，運安會應儘速完成事故原因調查報告，而相關單位要釐清責任問題。蘇揆也指示交通部及台鐵局，立即盤點仍在進行的工程及工地，是否有類似潛在公安危險情形，並落實相關施工安全規範，避免憾事再度發生。

蘇揆指示衛福部，在第一時間督請地方政府立即派駐社工至各收治醫院，提供罹難者家屬及傷患心理輔導，及提供如住宿需求等相關諮詢服務，並連結跨局處資源，評估個案家庭之個別需求，以一案一社工方式提供完整關懷服務。

蘇揆2日下午啟程赴花蓮事故現場，聽取前進指揮所報告現場搶救情形，並向到場參與搜救的人員加油打氣及表達感謝之意。由於天色將日漸昏暗，他囑請相關單位備妥照明設備，並請搜救同仁盡全力尋找任何還有生命跡象的人員，同時呼籲大家注意自身安全，務必避免現場發生其他可能的意外傷害。

蘇揆也請警察同仁做好現場淨空、道路疏運、維持秩序等工作，對於這幾天花蓮縣警力可能有所不足，蘇揆也請內政部妥為協處。他感謝國軍弟兄第一時間幫忙，並請他們持續就現場狀況提供協助。

(工商 )