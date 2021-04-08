太魯閣號事故，究責聲浪不斷，藍營要求蘇貞昌下台，台南市長黃偉哲今天表示，台鐵百年老店沉痾已久，冰凍三尺非一日之寒，改革要一步一步做，不是出事就找一堆人下台，他說，當大家還在全力搶救、撫慰傷者跟亡者家屬心理，就有人撒政治口水要蘇揆下台，很不應該。

黃偉哲說，蘇揆做了多少改革，這是很明確的，當行政部門把改革步伐及呈現具體成果時候，這些灑口水的人就可以清楚知道問題在哪。他說，這次不管捐款或李義祥責任或台鐵本身責任問題，一件件釐清，沒人會迴避，當真相還沒有具體結論之前，七早八早要人家下台，只是灑政治口水，民眾也未必會接受。

他也提到，蘇揆上任2年來，從日前病死豬飄到出海口到防疫再到交通建設等政績，大家都有在看他做了什麼，這時也不需要為了在野黨政治口水而起舞。

黃偉哲，此刻最重要的是釐清事故發生的原因，才能對症下藥進行改革。因此，呼籲政黨放下政治成見，以團結國人同胞的力量，共同度過難關，讓台灣繼續前行。他也強調，魄力與執行力才是落實政策的關鍵，因此，他支持蘇貞昌院長，繼續推動包括交通在內的各項政策改革。

(中時 )