促轉會宣布報請行政院再延長1年，行政院長蘇貞昌將支持這項要求。國民黨團今天痛批，促轉會去年承諾要盡力完成總結報告，其多次承諾卻全部說謊，更質疑促轉會將被延到2024年，屆時蘇貞昌就可拿來自用、攻擊政敵。對此，行政院發言人羅秉成表示，促轉會延任除應依法定程序辦理外，也會符合政策及任務的需求，同樣要受到國會監督，不會為延長而延長。

國民黨團書記長鄭麗文表示，參考各國先例，攸關轉型正義的機關頂多是3年專職機構，但在台灣整個大歪樓，轉會去年延任接受質詢時，保證這一年把該做的事做完，交由各部會後續落實，實際上，促轉會多次承諾但全部說謊，早就跟蘇貞昌套好。

羅秉成表示，促轉會延任同樣要受到國會監督，除應依法定程序辦理外，也會符合政策及任務的需求，不會為延長而延長。至於外界有認為，如果行政院長依法同意延任，促轉會就會迴避國會監督，恐怕是有所誤會。

行政院強調，促轉會運作迄今兩餘年期間，對於促轉條例的規範內容及促轉會組織功能與職權，各界都有相關檢討與調整的意見，對於各項建言，政府將持續聽取，並且評估政策的可行性，期盼能夠實踐轉型正義，以平復威權時期對台灣社會所造成的歷史創傷。

促轉會再延任1年！ 鄭麗文：蘇貞昌準備2024拿來自用？

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(中時 )