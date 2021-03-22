牛津AZ新冠疫苗(AstraZeneca)，在全球民眾心目中已名譽掃地，對歐洲人而言更是如此。根據一項最新歐洲民意調查，AZ疫苗的接種安全性，在西班牙，德國，法國與義大利等歐洲國家都已跌至谷底。因接種AZ疫苗者，可能出現罕見血栓的疑慮，故很多國家日前也一度陸續喊卡。

22日，英國調研公司YouGov指出，已經在2月下旬時就發現，相對於輝瑞(Pfizer/ BioNTech)，或莫德納(Moderna)等新冠疫苗，歐洲人一聽到AZ疫苗就會比較遲疑與謹慎。主要還是接種過AZ疫苗後，到底會不會因此產生血栓問題，若不儘早釋疑，AZ疫苗的安全性就會多一天受冤。

在媒體報導，曾出現打過AZ疫苗引發血栓案例後，過去兩周內，歐洲至少有13個左右的國家，暫停接種這個與英國牛津大學共同研發的牛津AZ新冠疫苗。

目前，許多國家又開始施打AZ疫苗，是因為歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)曾在18日表示，從初步安全評估來看，AZ疫苗是安全的且有效的，與整體血栓危機性增加之間，兩者並沒有關聯性。

不過，歐洲藥品管理局並沒有完全排除，注射過AZ疫苗後，與大腦中一種叫做腦靜脈竇血栓(CVST）的罕見血栓產生，之間可能的連接性。

YouGov民調於12日至18日，抽樣七個歐洲國家中的8,000人。結果發現，在法國，德國，西班牙和義大利這四國中，民眾更相信AZ疫苗是不安全的，而非安全的。

同時，大約55％德國人認為AZ疫苗是不安全的，而不到三分之一認為是安全的。在法國，AZ疫苗甚至被拒之門外，有高達61％的法國人認為AZ疫苗不安全。

至於在義大利與西班牙，之前沒傳出血栓事件前，認為AZ疫苗是安全的，分別佔有54％與59％。不過現在，比例已大降至36％與38％。

對英國而言，由於元月起已在全英大規模推廣接種，故英國民眾對血栓報導比較無感。所以，有高達77％英民眾，對自家疫苗還是抱持高度信心。這跟輝瑞疫苗好感度高達79％來說，無分軒輊。

YouGov補充，輝瑞與莫德納這兩個新冠疫苗，目前與三星期一樣，對這次受訪的七國歐洲人而言，都是一樣沒有什麼施打安全方面的顧慮。

(時報資訊)