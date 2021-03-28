今年世界衛生大會（WHA）將在5月展開，台灣能否參加引發關注。台北市議員羅智強今（28）日在臉書表示，希望這次台灣能如願返回WHA，是不分黨派、朝野的共同期待，因此他願意為此替蔡政府加油，希望蔡英文能和馬英九一樣努力，幫助台灣早日重返WHA。

羅智強指出，自從退出聯合國後，台灣也被排除在WHA近40年，終於在前總統馬英九任內重返，這是馬對台灣重返國際社會非常重大的貢獻，可惜總統蔡英文上台後再度被被排除。

今年WHA即將在5月底舉辦，羅智強表示，在美國的助攻下，蕭美琴與譚德塞一起參加視訊會議，我方也承諾捐出25萬美元，用以對抗伊波拉病毒，被視為為加入WHA暖身。

台灣已連續4年未獲邀請，對於這次能否參與WHA，羅智強說，希望台灣能如願返回WHA，是不分黨派、朝野的共同期待；而全球深受新冠疫情所累，國際的防疫及疫苗合作也深化，今年若台灣再未獲邀，可能成為經貿丶觀光的國際邊緣人，被全世界排擠。

為此，羅智強表示願意為蔡政府加油，希望蔡英文能和馬英九一樣努力，幫助台灣早日重返WHA。

(中時新聞網)