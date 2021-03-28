帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）率團抵台訪問，外交部長吳釗燮到場接機歡迎，兩人因防疫以手肘互碰方式代替握手致意。（陳麒全攝）

台帛旅遊泡泡將於4月1日啟動，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日下午率先帶團抵台訪問。（陳麒全攝）

台帛旅遊泡泡將於4月1日啟動，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日下午率先帶團抵台訪問，由外交部長吳釗燮到場接機歡迎，兩人因防疫以手肘互碰方式代替握手致意，隨後惠恕仁也在機場發表簡短演說。（陳麒全攝）

台帛旅遊泡泡將於4月1日啟動，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）28日下午率先帶團抵台訪問，他表示非常興奮要來啟動帛琉台灣之間「旅遊廊道」或「無菌廊道」旅遊模式，相信這樣的旅遊模式都是絕無僅有的首例。

帛琉總統惠恕仁在28日下午率團抵達桃園機場，由外交部長吳釗燮到場接機歡迎，兩人因防疫以手肘互碰方式代替握手致意，隨後惠恕仁也在機場發表簡短演說。

他表示，要跟我們在台灣所謂的兄弟姊妹們帶上來自帛琉這塊人間淨土最溫暖的問候，並介紹訪問團人員除了第一夫人外，還有國會副參議長；眾議院衛生、社會及文化委員會主席；還有來自觀光部門的帛琉旅遊管理局；還有主管經濟發展和經濟復甦的成員，此行很重要的還有衛生部的成員，以及兩名前眾議院議長等也都一起來台灣。

惠恕仁說，真的是非常興奮可以來台，吳釗燮一月到帛琉時，還沒有想到「這一天會這麼快就成真」，所以真的是非常興奮，也很高興我們大家都準備好要來啟動帛琉台灣之間「旅遊廊道」或「無菌廊道」，有些人稱之為「泡泡」，無論名稱如何，相信這樣的旅遊模式都是絕無僅有的首例。

他指出，這個泡泡也是第一個，可以說是在疫情方面絕對非常安全、不需擔心的一個泡泡，能夠有這樣的成就，非常感謝總統蔡英文的領導，還有台灣衛生福利部的努力控制住疫情才能有這樣的成績。我們帛琉大家也都非常努力，特別是我們帛琉的衛生部門，也是因為他們這麼努力，所以台灣的疾管署到帛琉考察，得以見證這真的是一個不需要擔心疫情的安全的地方之後才產生的信心，讓我們能夠實現這個旅遊計畫。

惠恕仁也特別感謝隨行來的美國駐帛琉大使，因為得利於美國的幫助，在一月的時候就收到第一批的（新冠肺炎）疫苗，參與美國的快速防疫計畫。

他強調，今天的旅行能夠成真，真的是有賴於台灣、帛琉及美國三方共同努力，我知道雙方都非常的辛苦，除了兩邊的衛生、衛福部門非常辛勤外，現在也有兩邊的觀光旅遊部門努力，包括像是要認證可以接待客人的商家，讓他們可以開始準備迎接台灣的旅客，這個過程是非常辛苦，因為即便帛琉台灣都是沒有疫情的情況下，還是會有人問「為什麼要現在就開放呢？」而我的回答是「為何不呢」。

惠恕仁說，其實能夠開啟這樣子的「無菌廊道」，最重要的要素就是互相信任，因為我們可以看到台灣這次在對抗疫情方面，真的是一個非常成功的典範，也因此讓我們有信心可以跟台灣共同努力，我們真的非常期待，接下來要歡迎台灣旅客到帛琉，而且這是目前台灣、帛琉之間專屬絕無僅有的特殊禮遇關係，這個計畫也可以展現雙方都非常致力於對抗疫情。要能達到這樣的狀況，不管兩邊哪一方的邊境都是沒有疫情危險的話，真的是非常需要「互信」的要素。

最後，惠恕仁開心表示，我們都已經準備好要來歡迎台灣旅客到美麗的帛琉一探究竟，也非常期待接下來幾天的旅程，非常期待要到台灣看看美麗的風景，跟大家見面，還有美食，並且進一步深化兩邊的關係。

外交部表示，這是台灣及帛琉兩國第一個對外成立的旅遊泡泡，不僅凸顯兩國優異的防疫表現，更是台帛邦誼穩固友好、雙方對彼此的重視與信任的象徵；惠恕仁訪台期間，蔡英文總統將接見，他也會參加推廣帛琉觀光的活動，並南下參訪船舶製造。

(中時 )