台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，今起開放給全台醫護接種，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中一早赴台大施打全台第一針。前總統馬英九因三中案赴台北地院開庭，經媒體詢問是否跟打，馬僅簡單回應：「不排斥、不爭取」。

(中時 )