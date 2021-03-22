AZ疫苗開打 馬英九不排斥跟打 10:132021/03/22 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣首批AZ疫苗今開放醫護接種，前總統馬英九被詢問是否跟打，僅簡單回應：「不排斥、不爭取」。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，今起開放給全台醫護接種，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中一早赴台大施打全台第一針。前總統馬英九因三中案赴台北地院開庭，經媒體詢問是否跟打，馬僅簡單回應：「不排斥、不爭取」。 AZ疫苗醫護卻步 長官打我們才敢打 陸已打7495萬劑 暫不准選品牌 (中時 ) #AZ #排斥 #疫苗開打 #馬英九 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 率長庚醫護開打疫苗 程文俊：希望拋磚引玉 10:042021/03/22 生活 陸疾控主任高福：希望2022年初實現群體免疫 09:472021/03/22 兩岸 大陸全面接種疫苗 擴及台胞 04:102021/03/22 產業財經 蘇貞昌稱調閱小組恐害買不到疫苗 陳玉珍：獨裁政府欺騙百姓 07:462021/03/22 政治 潘忠政批還在說謊 只會扯前朝 04:102021/03/22 地方新聞 女戰神發威了！藍綠為疫苗調閱小組吵翻 陳玉珍猛攻全場叫好 10:232021/03/22 政治 「疼痛感像流感疫苗」 敏盛院長劉宜廉帶頭施打AZ疫苗 10:172021/03/22 生活 社評／中美新冷戰的第一場博弈 04:102021/03/22 焦點新聞 【AZ開打】搶全台第一針 蘇貞昌進台大前手比OK 07:402021/03/22 生活 《國際社會》英國要荷蘭產的AZ疫苖 歐盟：門都沒有 10:172021/03/22 財經 【AZ開打】醫師：不打疫苗疫情沒有結束的一天 10:542021/03/22 生活 政治熱門新聞 陳柏惟罷免會過？吳子嘉爆台中內幕 宅神直冒冷汗 - 政治 網紅喊要抗中保台 海龍蛙兵留言招募 覺青1秒全閉嘴 - 政治 日本民間挺台灣鳳梨 本田善彥揭不為人知的動機 - 政治 六都哪裡治安最好？網路民調最終結果出爐 - 政治 獨》秋後算帳？李眉蓁父親李榮宗傳遭逼退 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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