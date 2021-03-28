全球進入後疫時期，美國經濟復甦超越預期，國際機構觀察，包括台灣在內的亞太區最為受惠於美國市場，加上疫情控制，標普全球評級認為，現在已開出「三倍速度」的復甦力道，宛如加掛TURBO的引擎一路往前衝刺。牛津經濟研究院則提醒，現在唯一會拖累亞太區經濟大好前景的因素，就只有疫苗接種的速度緩慢。

標普全球評級、惠譽國際等獨立機構，近日接棒發布經濟展望報告，上調2021年GDP年增預測，標普將原先預估6.8％上調至7.3％，惠譽國際最新估測2021年全球GDP增長6.1％，較2020年12月發佈的5.3％估值有所上調。惠譽全球首席經濟師Brian Coulton表示，2021年美國GDP增長率估值從之前的4.5％上調至6.2％，是全球經濟復甦力道快過於預估的最大動力來源。

標普亞太區首席經濟學家羅奇表示，預計在疫苗覆蓋範圍擴大後，會出現更多工作機會、收入增加等良性循環，還有下一輪的復甦可期。牛津研究團隊估測，亞太區今年以來出現強勁的出口，和全球經濟回暖下，電子產品需求旺盛的帶動，亞太區的復甦會在第二季更為加快，尤其中國，台灣和越南的增長速度，超過了其餘地區。估測亞太區發達經濟體、新興經濟體的2021年第二季實際GDP增率，將分別有0.8％和1.7％，較第一季的0.4％和0.7％，高出許多。

然而，畢竟疫情並沒有真正結束，歐洲還傳出再度封城、加強隔離等新措施，現在大家把更多的未來希望寄望在疫苗接種上。牛津研究團隊認為，疫苗的推出將會允許部份限制的放鬆，但迄今為止，亞太地區的疫苗接種進展緩慢，可能會限制當局今年取消邊境管制的意願，拖累經濟復甦的步伐。

台灣已於3/22開始首波接種，中央流行疫情指揮中心28日公布最新進度，有9,377人施打，預計第一批20萬名專責醫院第一線工作人員優先施打，指揮中心有意提高施打效率。

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