核四末批燃料棒已運美 馬英九：應等公投有結果再做 13:212021/03/28 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核四最後一批燃料棒已運往美國，前總統馬英九表示應等公投有結果再做比較好。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九日前喊重啟核四，而最後一批燃料棒已於今凌晨運到美國，馬英九28日在台中受訪時說，應等8月28日，重啟核四公投結果出來再做比較好，否則公投如果過，要再運回來很麻煩。 馬英九今天上午前往台中梧棲朝元宮參拜，記者詢問「核四最後一批燃料棒今凌晨運到美國」的看法，馬英九先反問「已經去了是嗎？」並接著說，其實應該等到8月28日，重啟核四公投結果出來，再做比較好，免得浪費錢，否則重啟核四公投如果過，要再運回來很麻煩。 外資買台股 朝六方向抄底 工總：反傾銷是產業殺手 (中時 ) #馬英九 #燃料棒 #公投 #重啟 #核四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 視訊合體很容易 學者認意義不大 04:102021/03/28 焦點要聞 329檔期前打炒房 內政部對26建案發動聯合稽查 04:102021/03/28 財經要聞 大陸為何敢高調反制 04:102021/03/28 時論廣場 帛琉泡泡每日一變 業者憂成泡沫 04:102021/03/28 生活新聞 核四最後燃料棒離台 網：民進黨政府視民意如糞土 09:342021/03/28 政治 美國譴責試射飛彈 北韓批侵犯自衛權 04:102021/03/28 國際大事 邱太三可以做更多 04:102021/03/28 時論廣場 中國與伊朗將簽25年合作協議 涉及能源基建 11:542021/03/27 財經 沙塵和大風凌晨已進京 預計持續超過12小時 北京空氣品質已達嚴重汙染 09:522021/03/28 兩岸 基進黨11字護陳柏惟引爆怒火 孫大千重砲轟：看不起台灣人智商 10:362021/03/27 政治 蘇伊士運河阻塞 貨運突圍 轉進中歐鐵路、好望角 04:102021/03/27 財經要聞 政治熱門新聞 蔡英文論文門最新進展？英國ICO終於回應 - 政治 阿扁當年赴海外洗錢？ 前空軍一號士官長回應箱子裡裝這些 - 政治 林俊憲與低胸正妹吃滷味 網看完照片笑了：拜託不要分租 - 政治 立委大港唱到脫衣 學生音樂比賽停辦 網酸：防疫標準根本是笑話 - 政治 AZ疫苗快過期「打不完」 吳子嘉曝2族群4月初恐優先接種 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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