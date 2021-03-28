前總統馬英九日前喊重啟核四，而最後一批燃料棒已於今凌晨運到美國，馬英九28日在台中受訪時說，應等8月28日，重啟核四公投結果出來再做比較好，否則公投如果過，要再運回來很麻煩。

馬英九今天上午前往台中梧棲朝元宮參拜，記者詢問「核四最後一批燃料棒今凌晨運到美國」的看法，馬英九先反問「已經去了是嗎？」並接著說，其實應該等到8月28日，重啟核四公投結果出來，再做比較好，免得浪費錢，否則重啟核四公投如果過，要再運回來很麻煩。

(中時 )