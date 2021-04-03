【愛傳媒須文蔚專欄】花蓮人有多命苦？2010年，上萬花蓮人凱道怒吼「要一條安全回家的路」。沒有爭取到蘇花高，換來了只有半套的「蘇花改」。

開過蘇花改的花蓮人都知道，還有兩段原始風光：一是「東澳至南澳路段」；二是「大清水—崇德路段」。

先說「東澳至南澳路段」，這12公里常發生死亡車禍，從2016年開始，地方積極要求納入「蘇花改」。

同樣，立委蕭美琴在2016年3月18日的交通委員會總質詢中，也提出大清水─崇德段，因為車禍傷亡人數及總件數偏高，且每遇颱風都會崩坍封閉，在質詢中要求交通部應盡早對此路段進行改善評估與規劃。

總之，到今天這兩個路段都沒有得到改善。

2021年3月16日遊覽車在台9線蘇花公路「東澳至南澳路段」約115公里處，意外撞上山壁，遊覽車車身破了大洞，6人死亡、39人輕重傷。

半個月後，4月2日台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌，原因是在清水休憩區附近工地停放775-TX號工程車，疑似未有拉手煞車掣，致使工程車滑落大清水休憩區附近鐵道，造成了極其重大的死傷。

報載交通部長林佳龍日前透露，目前「蘇花安」正辦理綜合規劃期中報告，預計2年內完成計畫核定、最快在2030年之前就會完工。

哀痛，花蓮人等一條安全回家的路，要等20年？30年？沒有民航機，沒有安全的鐵公路運輸，花東是孤島？只能請山神護佑？

2015年復興航空235號班機空難後，花蓮已無正常班次的民航班機。

2018年普悠瑪列車出軌事故真的原因是「事故列車主風泵故障，司機員沿路疲於修復釀憾事」，我們沒有安全的火車！

2021年兩起事故都是因為我們沒有完善的公路設施。其實都是人禍！

作者為東華大學華文文學系教授

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(中時新聞網)