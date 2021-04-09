在眾人恐懼時貪婪，在眾人貪婪時恐懼。──凱因斯

凱因斯不只是改變世界的經濟學家，更是有史以來最精明的選股者。

他是巴菲特和葛拉漢的投資啟蒙者，以非正統的方式，在股市中無往不利，累積資產相當於現今的 3,000萬美元以上，是當時的超級富豪。

由他操盤的劍橋大學國王學院基金增長了12倍，同期標普500報酬率幾近於0。

無論你是股市初學者、追著趨勢跑的投資人，或是想突破理財盲點，在這個反覆無常的喧囂年代，更需要了解凱因斯久經考驗的投資心得。

【精彩書摘】

在投資股市這個生活與活動的領域中，如果發現有人贊同你的看法，那就得改變想法了。依照經驗給我的教訓，當我能說服我任職的保險公司董事會買某檔股票時，那時我就該將股票賣出。

──凱因斯，一九三七年九月二十八日

凱因斯是桀驁不馴的個人主義者，卻是羞怯的團隊成員。他曾開玩笑說，他最大的興趣是「驚擾鴿舍，特別是嚇唬倫敦金融區的鴿子」，而有時似乎生來無法和多數人和諧共處。

投資委員會的形式，讓凱因斯這個直覺派的逆勢投資者十分不自在。他寫給伊頓財政委員會的同事的懺悔信中，解釋道：

我投資的原則是與一般觀念唱反調，這是因為若有人同意我的投資計畫，這項投資必定變得代價過高，不再吸引人。顯而易見，事情不可能盡如我意，因為投資的意義就是大部分人都不同意。因此，如果其他人沒有信心讓我自由處理，依照這種狀況的本質，我得由不公平的鬥爭中退陣。

凱因斯發覺，若身為群眾的一分子，表現很難持續優於群眾。葛拉漢同樣建議過，如果想要在股市要持續成功，必須遵守的投資策略為：選擇的股票（一）穩健有展望，且（二）在華爾街不熱門。

凱因斯有別於他投資委員會的同事，知道價值型投資無關流行題材，而是實事求是。流行是將思考的工作交給大眾，誤以為知識不用靠評估，能用衡量而得，而這樣註定造成低於一般的表現。

價值型投資者的定義，幾乎就是逆勢投資。一支股票的價格受低估，代表股市並未了解、至少是低估了該證券的獲利能力。逆勢投資需要的不只是與盛行的市場心態唱反調，因為想逆流而上，泳技還得很好才行。技術次之者，發現股市的「狗股」可以一口咬下買進，而價值型投資者應該為此感到滿意，因為他完成獨立分析後，得知哪些居於下風的股票有持續的收益流量。技術上乘者如巴菲特的區分技術，以區別「傑出企業，不過得了尚未擴散且可以割除的惡性腫瘤」，以及「經理人期望（且需要）導演一場企業茶花女的大戲」。

價值型投資者了解，假設其他因素相同，股價下跌時，只要企業的收益展望大致不變，他們就能以一定的金額得到更多利潤，因此不會因價格下跌而煩惱。聰明的投資者知道，目前不熱門，不代表未來缺乏獲利能力。

若有勝出的能力，就別隨波逐流

選擇隨波逐流以前，先想想將因此放棄的豐富領土。

──勞夫‧瓦爾多‧愛默生，《愛默生日記》

然而，從眾的代價就是永遠無法脫穎而出：雖然分散投資限縮了向下的波動性，也限制了向上的波動性。凱因斯相信，充分了解股市的人根本沒有理由採用分散投資的股票投資組合。他認為有能力正確分析股票的投資人，應該聚焦在有潛力成為「尤物」的標的，而且應該在市場偶爾向投資大眾展示這些「尤物」時大量購入。

凱因斯在他投資生涯將近尾聲時，總結道：

所有利潤都來自大量投資少數幾檔令人開心的不得了的股票。沒有人能從平凡的投資組合賺到錢。

波克夏‧海瑟威公司二人組也為「大量購入」和「大滿貫全壘打」型投資標的概念背書，蒙格大讚「做幾筆大投資，然後坐下來等待」的投資策略，巴菲特則建議：「重點在於當你真的找到了一檔超級巨星股，而且很有把握，就應該大量買入。」套句巴菲特的告誡，「如果一件事完全不值得做，就算你做得很好，也不是那麼值得。」如果一檔滿貫全壘打型股票只占投資組合總值的極低百分比，它對整體投資組合績效的貢獻就會被稀釋。集中化投資組合的成果優於分散投資的投資組合，原因有幾個，包括較低的交易費用（交易規模愈大，券商的佣金就會等比遞減），管理費也可能較低。但對資訊靈通的投資人來說，巴菲特在某一封致股東信函中所表達的一個簡單邏輯，或許才是支持投資組合集中化的最有力論據：

我實在不了解，為什麼一個訓練有素的投資人……選擇把錢投資到他心目中排名第二十順位的企業，而不乾脆把那筆錢用來加碼他最看好的前幾名企業，也就是他最了解、風險看似最低，而且獲利潛力也最大的企業。

促進股市投機活動的衝動，正是誘使投資人選擇分散投資法的那一股衝動，也就是想成為群眾中一分子的渴望。金融家傑洛德‧羅布（Gerald Loeb）體察到，一旦採用高度分散投資的投資組合，等於「承認不知該怎麼做，以及試圖達到平均標準的作為」，如果投資人真的相信自己有能力評估不同股票的高下，還是採用投資組合集中化的策略較好。

性格比邏輯思考重要

在資本市場的現代組織之中，持有公開發行股票的投資者，必須比持有其他形式資產的人，更冷靜、更有耐心、更有毅力。

──凱因斯在劍橋大學國王學院產業管理委員會發言，一九三八年五月八日

證實金錢在經濟理論中舉足輕重的人，幾乎沒思考過實際上的狀況。對凱因斯而言，金錢只是達成目的的工具，是生活種種可能性的通行證。對賺錢模稜兩可的實用態度，才能使人冷靜，以有條理的態度面對市場投資。凱因斯了解，成功的股市參與者不會被持續的行情擾亂，依其定義，持續的行情就是因貪婪的買家和神經質的賣家而波動。投資者應養成「妥善的判斷力」，相信即使市場短期善變，長期下來仍然會辨識出能長期獲利的股票，並給予獎勵。

凱因斯勸告聰明的投資者要獨立思考，不受群眾觀點影響。自律的操盤者不能被持續報價的警笛聲擾亂，而應在極度活躍與遲鈍的被動間，權衡出一條路，就像荷馬故事中，避開吃人的席拉與卡里布蒂斯的漩渦，找出一條安全的航道。市場根本不會尊敬以下這幾種投資人︰拿著債權人還本付息的時間表、看著衍生性金融商品的到期日，或等著經紀人索取保證金，因此，聰明的投資者不會大量借款或過度倚賴選擇權，而成為財富的人質。

凱因斯和巴菲特風格的投資看似容易，實則不然。投資者不應被市場兩極性的趨勢影響，或染上動物精神的病原體。凱因斯對一位同事說，投資要成功，其實「性格比邏輯思考重要」（more temperament than logic），所需的是當眾人都失去理智時，還能鎮定的能力。聰明的投資人只要有內在價值和安全至上等概念，明白市場不但是投票機器，也是度量的機器，便容易培養投資成功所需的正確性格。

(本文摘自《跟凱因斯學價值投資》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

賈斯廷‧華許

前投資銀行家和公司律師，現為資產管理公司執行長和公司董事。

作者曾在歐洲、亞洲、中東與澳洲從事投資銀行業務，以及擔任公司律師的職務。

【譯者簡介】

周沛郁

熱愛文學、音樂和電影，喜歡各種型式的語言及言外之意，不可思議之事。腳踏自然、人文兩艘船一路長大，拿到森林學碩士後才找到一生摯愛，投向翻譯的懷抱。

陳儀

投顧公司的投資部主管，投入金融理財領域長達10年以上，曾任投信基金經理人及專業投顧研究主管，實務經驗豐富。譯有《管理會計與決策績效》《透析財務數字》《標準普爾教你做好選股策略》《交易未來的決策技術》《美元的榮光》等。

《跟凱因斯學價值投資》/天下雜誌出版

(中時新聞網)