國際金價第一季呈現弱勢，進入第二季之後出現反彈，近期金價在每盎司1750美元上下擺盪，法人表示，金價再度大跌的可能性較低，另黃金股評價尚不貴具投資價值！

安聯投信表示，商品相關產業隨各國解封而逐步回升，但基本金屬與貴金屬則是呈現兩樣情。其中，基本金屬方面受惠於中國需求強，價格持續創高；但貴金屬方面則因黃金避險需求減少而下滑。以黃金綜合報價來看，年初到4月14日止，金價下跌約8％，不過第二季以來在風險性資產高檔震盪以及資金輪動、跌深反彈帶動下，金價上漲超過2％。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，金屬與礦業部分因中國需求在疫情受控後復甦，在原物料次產業中表現較強；由於鐵礦砂價持續上漲，且鋼廠採購鐵礦砂的需求仍高，貿易商對價格仍保持正面，策略上增持金屬礦業；至於黃金礦業則建議以避險和區間操作策略為宜。

富蘭克林證券投顧則認為，聯準會主席鮑爾喊話維持寬鬆，會議紀要顯示官員保持耐心，不會操之過急採取行動，將以被動姿態應對通膨上行，淡化市場對決策者可能提早升息的疑慮，但美國相對穩健的經濟表現，建構殖利率上行前景，短線通膨雖能帶動金價反彈，惟目前看多情緒不高，黃金ETF持倉也持續呈現逢彈減碼跡象，對黃金後市展望相對中性，可留意後續通膨急遽走升帶動的反彈時點，適度逢高調節，投組中則繼續保有少量部位，提高策略多樣性。金礦商毛利持續改善，產業併購活動升溫，評價面不貴仍具投資價值，預期整理後金礦股成長的配息及持續的現金流創造能力，還是可以吸引投資人眼光。

(工商 )