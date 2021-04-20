摩根士丹利證券指出，大陸功率半導體產業受惠電動車、潔淨能源、5G基礎建設、超高電壓傳輸對功率分離元件的採購量揚升，相關企業未來五年將迎來龐大市占率提升題材，相對應台廠中，初評合晶（6182）「優於大盤」，推測未來12個月合理股價62元。

大摩觀點激勵合晶20日開盤走勢強勁，早盤便攻上漲停板價位52.9元，連帶地，同為矽晶圓族群指標股環球晶亦攜手上攻，中美晶亦強攻漲停，族群性明顯。

摩根士丹利證券指出，大陸功率半導體市場依舊由國際大廠如：英飛凌、安森美等主導，自足率僅25～30％，但因需求持續升溫，研判大陸功率半導體在地化趨勢方興未艾，像是嘉興斯達半導體在大陸IGBT市占，至2025年可望由2％增至5％，華潤微電子在大陸MOSFET市占同期間則有望從8％、提升為12％。

對應至相關台廠，大摩指出，合晶專注在重摻（heavy doping）矽晶圓，全球市占率高達30～35％，與環球晶較偏重IC與記憶體終端應用不同，合晶客戶多來自IGBT、MOSFET等功率半導體領域，主要客戶有意法半導體、威世科技、Diodes、英飛凌與安森美。

外資估計，合晶2021年獲利成長性可望高達73％，遠高於同業的23％，且其目前本益比才21倍，投資價值具吸引力。另外，合晶有40～50％營收來自車用領域，同樣是車用半導體族群一員，搭上最強勁的車用爆發趨勢。

(工商 )