盛群(6202)今(26)日舉辦人說明會，副總經理蔡榮宗表示，第二季確認會再相較第一季成長，今年的訂單也已經差不多都確認，現在封裝產能很緊張，對於先前MCU(微控制器)暫停接單訊息震驚產業，他表示，會暫停接單主要是第三季晶圓成本可能變動，等到確認後會再通知客戶下單，為反映成本，盛群下一波漲價有可能落在第三季。

盛群今年看好安全防護、直流無刷馬達(BLDC)、RF(射頻)等產品將大幅成長，安全防護去年出貨2600萬套，預計今年將會有倍增表現；直流無刷馬達(BLDC)去年出貨400萬套，今年會再翻倍成長，而且已經有光一家客戶就計畫在明年下單2000萬顆，所以2022年有機會再翻倍成長；RF(射頻)第一季出貨500萬顆相關，看好在IoT帶動下，相較去年同期大幅度成長。

展望第二季，目前其實今年的單都差不多確定了，相較第一季成長確定會再成長，現在看到封裝廠產能相當不足，導致產品有塞車問題，導致交貨不順，也恐導致4月營收會相較3月下滑，盛群主要封裝產能來自超豐(2441)、華天等。

至於先前MCU暫停接單訊息震驚產業，也造成恐慌，蔡榮宗表示，其實不用「過於擔憂」，暫停接單問題主要是因為在第三季晶圓成本可能變動，預計在5月中旬就會談定明年的產能、數量，所以才通知客戶停止下單，因為下單就必須繳交3成訂金，所以告知客戶暫停下單，主要是因為變動成本尚未確定，等到確定後會再告知客戶，盛群下一波漲價有可能落在第三季，可能也是對於全產品線，漲價最主要就是反映成本，也因此，第三季營收還會再成長。盛群今年4月起為反應成本，已經針對全產品線調漲15%的價格。蔡榮宗表示，目前整體產業供應週期變長，也收到競爭廠商缺料而出現的移轉訂單，或是主力產品不在MCU的業者，如義隆(2458)，現階段現在整體交貨都要6個月，相較以往正常3.5月~4個月明顯拉長。

(時報資訊)