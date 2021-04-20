大陸證監會副主席方星海19日出席博鰲亞洲論壇，提及金融開放與穩定、中美金融合作等見解。當大批外資會否影響大陸股市穩定？他表示證監會對此高度重視，會做好防範工作。他以滬港通、深港通為例，目前保持每日進、出的額度規範，當進來500億元（人民幣，下同），出去總額不能超過420億元。

方星海說明，現在進來的外資主要有三種，除了散戶投資與共同基金、退休基金、保險公司等之外，還有一類是通過國外券商的自營形式，背後是些對沖基金，這樣的資金是證監會比較關注的。

他也透露從2018年以來，A股市場外資規模增長速度加快，截至今年3月31日，境外資金在大陸股市持股占比為5％。未來證監會也將進一步創造條件，吸引更多外資進入A股。

他表示金融開放包含對金融機構、境外資本等2方面讓大陸獲益頗多，對市場發展起到很好的作用，同時有信心在開放過程中維護大陸資本市場的穩定，更強調「中美金融合作，我們堅定不移地予以推進。」

(旺報 )