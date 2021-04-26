日本日前宣布福島核處理水將排放入海，引發鄰國關注，海委會副主委蔡清標今日至立法院備詢時表示，將會先期部署海洋輻射監測系統。台日關係協會秘書長郭仲熙說，已向日方重申關切立場，國營事業委員會執行長劉明忠表示，日本已對外表示，核廢水可能要30年才排得完。

蔡清標指出，針對日方的行為，海委會將會先來部署海洋輻射背景監測系統，建置台灣北部海域核污染浮標即時監測站1座，收集「含氚廢水排放前」海水背景輻射值，後續會應用在偵測已知或未知的海域輻射汙染。

蔡清標說，海委會也會建立海域生態系核污染現況基線資料，透過台灣岸際及沿近岸海域的生物樣本採集調查，建立現況基腺，作為後續日本核處理水排放後比對所需資料，而海域生態範圍包括石門藻礁、龍門岩礁、花蓮岸際的礫石、沙灘，以及宜蘭、台東成功及屏東東港。

蔡清標表示，海委會也會協助相關部會，包括提供國際海洋法及國際協商機制等資料，與日本政府溝通和交涉。未來也將持續與原能會合作，共同合作採樣，適時公布檢測結果。

郭仲熙指出，台日之間在2014年曾簽訂「台日核能管制資訊交流備忘錄」，因此日本在4月13日正式做成排放核處理水入海的決定前，曾在4月9日、12日，2度從東京及台北向外交部、原能會及駐日代表處通報並說明。

郭仲熙說，目前國際對日本排放核處理水入海的反應，美國、聯合國及國際原能總署(IAEA)都表示技術上可行，也支持日本，但周邊國家，包括中國、南韓都表示抗議，俄羅斯也表關切，太平洋島國論壇(PIF)也表示憂慮。外交部、原能會及駐日代表處也已重申關切的立場。

郭仲熙表示，外交部在4月16日曾正式致函給日本交流協會，表達憂慮及關切。並應秉持備忘錄的互惠精神，持續向台灣提供相關資訊以做科學檢驗。

劉明忠指出，台電的核能電廠營運，都有依照相關法規，台灣的核電廠排放廢水都有取樣分析，每次的報告都有呈報，也都有評估。對於日本打算2023年開始排放核處理水，預計30年排放完成，此事會持續關注。

(中時 )