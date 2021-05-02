民進黨台北市黨部評委會召集人趙映光兒子趙介佑涉毒品案，風暴愈演愈烈，從治安、警紀事件，延燒成派系鬥爭，重創民進黨形象，傳出蔡英文總統對此震怒，市黨部1日晚間緊急亡羊補牢，召開臨時評委會開除趙介佑黨籍；而作家苦苓今(2)日就在臉書指出，震怒有3種，而現在看來似乎已經「連根都爛掉了」？

台北市黨部4月29日下午2點臨時召開執委會對趙介佑開鍘，並火速將趙案送至評委會，希望能盡速排除眾怒，豈料，會中中評委李世皓認為，開除案應按程序，有3天調查時間，民進黨台北市黨部主委吳怡農也出面表示，周一將再開評委會，但事情卻越演越烈，傳出蔡英文對此震怒，北市黨部亡羊補牢，在昨晚8點緊急召開臨時評委會，開除趙介佑黨籍。

對此，苦苓就在臉書中指出，蔡英文因此事震怒，而「震怒」恐怕有分三個階段，首先是「我不知道你們竟然在亂搞？」第二會進到「你們竟然亂搞到大家都知道？」最後讓蔡英文氣炸的，恐怕是「我叫你們不要亂搞了，你們竟然還是在亂搞？」而如今民進黨亂成這樣，蔡英文難以控制，看來已經連根都爛掉了。

民進黨台北市黨部因為染黑風暴而成為話題焦點，黨部主委吳怡農指出，他們有責任盡速回應人民的期待與監督，也有必要捍衛理想與價值，並以此案為契機，推動必要的黨務改革，用最快的速度處理本案，是要向大家保證，民進黨沒有失去理想和價值，對於少數的害群之馬，絕不會容忍。

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(中時新聞網)