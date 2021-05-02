民眾黨2日舉辦未來能源轉型研討會，身兼黨主席的台北市長柯文哲左打藍、右批綠，不滿藍綠只會訴諸民粹，做政治動員，看到國民兩黨在核四立場，再對照日本排核廢水的態度，常讓他覺得精神錯亂，他表示，目前台灣，擁核的未必是國民黨，反核的也未必就是民進黨，反而是藍綠兩黨在綁架台灣人民。此外，柯主張不要蓋，畢竟除了核廢料沒辦法處理，一旦台灣出現核災，大概就是滅了，這個危險大家願不願意承擔。

今年8月將有萊豬、藻礁、核四及公投綁大選等4項公投案，民眾黨今在集思北科會議中心舉辦未來能源轉型研討會，柯文哲致詞時指出，對於訴諸政黨競爭，甚至意識型態的公投，要來解決相當複雜、專業的問題他認為是不對的，用一個很簡單的「是或不是」，處理相當複雜的問題是相當危險的。

柯文哲表示，核四絕對不是蓋或不蓋的問題，不蓋的話，過去2850億投資就報銷掉了，另外就算不蓋還有善後的錢，善後還要再加1000億，台電必須對外講清楚。如果要蓋，他有去核一、核二看過，核廢料放在廠內沒有拿出來，核廢料到底要堆哪，是很現實的問題，蓋或不蓋不是喊口號的題目。

柯強調，他主張不要蓋，因為太困難了，核廢料要怎麼處理？過去在台大當醫生，他是台灣重症醫學最高顧問，核災事故疏散寫不出來，要畫半徑30公里疏散圈，疏散幾10萬人，都寫不出疏散計畫，當然有人說日本311大地震後，核電廠安全度有提高，畢竟除了核廢料沒辦法處理，一旦台灣出現核災，大概就是滅了，這個危險大家願不願意承擔。

他說，看到國民兩黨在核四立場，再對照日本排核廢水的態度，常覺得精神錯亂，所以不應當訴諸意識型態、鼓動民粹，終究還是要很誠實面對問題，在目前台灣，擁核的未必是國民黨，反核的未必就是民進黨，反而是藍綠兩黨在綁架台灣人民。

(中時 )