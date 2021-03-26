從閱讀宋代的筆記，可以得出一個觀念「宋人常常見鬼」，

而且有些宋代的民間信仰一直延續到現代的文化。

宋代人鬼之間的互動非常頻繁，鬼怪其實也正反映著人性。

【宋人旅行的人鬼情慾】

對宋人來說，旅行中的風貌圍繞著精魅鬼怪，特別是出遊的男性容易在路途中，遭遇到身體情慾的誘惑。

【考生與人鬼關係的互酬】

考試中小吏的協助、互相酬謝常見於宋人科舉的人鬼故事，「有鬼」成為宋人的日常生活。

【宋代女性情感的自由流動】

女鬼故事說的不只是求香火、報復等等，而是用很隱晦「鬼」的意象，將未婚男女性行為合理化。

【精彩書摘】

根據學者統計，宋代《夷堅志》有關於旅行的故事非常多元，從白天到黑夜的故事都存在，對《倩女幽魂》電影故事情節熟悉的人，絕對不會忘記書生夜半撞鬼時，都有美

女精魅出現。

先說結論，許多人對距今一千年前的宋代多半有所誤解，常認為宋人極端的重視禮教，將禮教與道德成為人的至高標準。但本書卻要詢問讀者一個想法，請問在眾多著作裡留下來的著作是知識菁英還是一般的販夫走卒？這問題不難，留下隻字片語的當然是知識菁英。那第二個想法是：知識菁英所留下的文字，受到官方所認同的文字，除文人個人的文集外，官方所編纂的文書、論述，就政治統治立場來說，是否有更大的可能留下今人所認為的「迂腐的禮教」。沒錯，這答案是肯定的，官方資料之所以是官方資料是因為它代表統治者期望的標準。第三個想法是，古今文字認識不同，若非有深刻「玩味」文字的功夫，用現在的意思去套用古代的文字意思，這不是件緣木求魚的事情嗎？因此，認定過去「禮教」殘害現代的性別關係等是很危險的一件事情，就好比是「以古非今」以歷史淪為宣傳的口號，我們必須記得西方哲人蘇格拉底曾經說過，「未經檢驗的生活不值得活」，這固然是他個人的信仰價值觀，但也點出「有思辨」是追尋人生終極價值的一場探險。

本書討論「鬼」，「鬼」在宋人的筆記小說，至少在《夷堅志》的故事它反映的是宋人內心不可說的道德困境，包括外遇、偷情、一夜情等男女複雜想入非非的故事，都用「非人」的形式說故事。既然是「非人」就無怪乎，窮盡畢生之力「十年寒窗苦讀無人知」的書生，在窮困潦倒的生活裡尋求人生的美好，本書的撰寫有賴於前輩學者汗牛充棟的學術累積，讓人能夠以管窺天，利用現有研究抒發撰寫成書。

在江紹原《中國古代旅行之研究》就提到古人重視出遊，離開自己熟悉的地方到陌生的領域。唐宋之間已經透過政治上的科舉制度、商業經貿與交通運河，促進士人旅行成為日常生活的實踐。技術工匠離開原鄉工作，以及宗教人士、術士到處遊歷，累積自我的成長。

對宋人來說，旅行中的風貌也圍繞著精魅鬼怪，「鬼」是人對宗教的崇敬以及映射，也折射著人在日常生活中的欲望。

學者高彥頤在一篇討論明末清初的婦女生活空間，利用華裔段義孚的概念認為家是活動暫時的居所，感受社會價值的中心，而空間代表著積極性，象徵動能、出遊以及面向未知。換言之，出遊可能的意含除了積極的面對人生外，也是人冥冥之間不可知的一環。

特別是出遊的男性特別容易在路途中，遭遇到身體情慾的誘惑。學者在《旅者與精魅：宋人行旅的情色精魅故事論析》就計算過《夷堅志》有六十六則宋人的旅行故事，有五十七則都遭遇陌生女性的情慾誘惑。

(一)場景

那麼宋人出遊究竟會在哪裡慾火焚身呢？據說「老司機」們大抵心裡有數，通常是有這樣欲望的不外乎：久在外頭旅行男性、工作的男性、傍晚回家的路上、旅途中發生的小火花、寄住佛寺的單身男性、深山裡的豔遇、節慶放假、浪跡天涯住旅店、迷路、喪禮、應舉往返路途、漂流到無人島。

相對女性遭遇到情慾故事，似乎男性在宋人的筆記小說更容易有豔遇發生。當然必須注意到：一是過去撰寫這些筆記的地方菁英是男性，所以這是有意識書寫男性的風流韻事。二是宋人男性行旅的風氣勝過於女性。

(二) 類型

宋人遇到的鬼魅精怪第一種類型多半是死去的亡人，有很多是親人、亡妻等，也有很多孤魂野鬼半路對旅行異鄉的男性招手。更特別的是，我們在筆記故事裡還會看到假冒旅行男性熟識的亡妻，藉此換得男女間的親熱，旅行的人不乏是儒生、太學生，甚至是僧侶，他們在旅行的過程中面臨女鬼的情慾誘惑，每一層都是一關考驗。

第二種類型是旅行路途中的花草樹木修煉成精後，也能夠幻化成人形，這對中國文化來說並非奇事，仙人能羽化變化身形，萬物透過修煉也能夠有靈性。如明代《西遊記》、清代曹雪芹作的《石頭記》都記述草木石頭化作有靈性的人類。對宋人來說，男性很容易遇到蛇、狐狸他們化作美麗的女性，幾乎男性遇到的狐狸都是美女，無怪乎有時候說魅力四射男性緣好的女性為「狐狸精」。當然若是女性「誤入歧途」在旅行遇到精魅與之發生關係，這些精魅的形象多半也是狐狸或是蛇蠎，有的時候是山魈，一種十分巨大的猴子，容易出現在鬼怪或是盜墓的故事。

第三種類型的精魅，是由人親手打造的古器物或是廢棄的古寺廟，變身成人形，誘惑來往的旅人，讓人為之心動。

說來也慚愧，故事中的男性幾乎都抵擋不住，這些來路不明鬼魅的誘惑，似乎只要女性面容、姿色姣好，對於出現的時機合理與否就不太重要了。

但是，凡事不只有一個面向，根據研究故事裡也有許多女性，遇到許多精怪化作為美男子，便上前求歡做樂。

《路西法效應》曾經實驗過「人性」的道德，它的結論是人性善惡道德的那條線是很模糊的，好人與壞人之間就像原本是天使的路西法，一不小心就會成為墮落天使。然而促使人性機制轉變的關鍵，便是：「環境」對人產生的影響。

故事發生的地點，都是在人煙稀少的地方，彼此都是陌生人。通常也不會問對方太過詳細的身世背景，而且時間總是在月黑風高的夜晚，適合幽會的時候。

人類在上述時間、地點、情景遇到「鬼」是件再正常不過的事。正當長期旅途精神疲乏之際，男女隱姓埋名在荒郊野外的環境相遇，這樣的情境，不正如現代人在交友軟體尋找寂寞的慰藉似的。正因為是在荒郊野外，當人的道德發生問題的時候，「鬼怪作祟」就是一個很好一夜情或是婚外情的藉口。因此，宋人針對「人與鬼交」的態度多半是否定的，認為這會對人產生危害。

(本文摘自《宋代讀書人與他們的鬼》/時報出版)

【作者簡介】

蔡宗穎（Ken Tsai）

國立臺北大學歷史系畢業、國立政治大學歷史學系研究所碩士。

喜歡旅行，研究鬼怪、哲學，喜歡對日常事務提出不同見解。曾經流浪在餐飲專科學校擔任研究員，管理過旅人的青年旅館Hostel，曾經窩在大稻埕咖啡店，準備深耕三峽在山、海咖啡店裡繼續說故事、聽故事，寫故事。

合著：《重新思考皇帝：從秦始皇到末代皇帝》